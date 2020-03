Mar Abad presenta su nuevo libro 'Antiguas pero modernas' en la Biblioteca Infanta Elena

El martes, 3 de marzo, la Biblioteca Pública Infanta Elena acoge la presentación del nuevo libro de Mar Abad Antiguas pero modernas, dentro del ciclo literario Letras Capitales que desarrolla el Centro Andaluz de las Letras. El encuentro, a las 19:30, contará con la presencia de la jefa de la sección de Cultura de Diario de Sevilla Charo Ramos.

Publicado por la editorial Libros del K.O, Mar Abad rescata en Antiguas pero modernas la vida de cuatro mujeres pioneras del periodismo español en el siglo XIX y principios del XX: Rosario de Acuña, librepensadora decimonónica y azote de todas las esclavitudes; Carmen de Burgos, la primera corresponsal de guerra y feroz luchadora por la conquista del derecho al divorcio y al sufragio femenino; Sofía Casanova, poeta, cronista de la Primera Guerra Mundial, y franquista tardía; Aurora Bertrana, defensora del amor libre, best seller de literatura de viajes, pionera del jazz, candidata a Cortes por Esquerra Republicana en las elecciones del 1933. Todas se rebelaron, con su pluma, pero también a base de bofetadas y escopetazos, contra todo lo que la sociedad esperaba de ellas.

Para Mar Abad, "lo que más me interesa de la vida de estas mujeres es su día a día, lo que amaban, lo que odiaban, sus expresiones lingüísticas, su forma de vivir, su manera de entender el mundo. Me interesa tanto (o más) lo que hacían en la calle que lo que decían en las tribunas. Y supongo que lo de locuaz y bastarda va mucho por ahí también. No intento construir heroínas; ya lo eran", declara la autora.

Mar Abad y sus personajes fascinantes

Esta periodista desconfía de las líneas rectas: en el suelo y en el reloj. Piensa que el presente es una modalidad común de miopía que reduce la visión y las entendederas. Es mejor mirar lejos, allá en el pasado, para entender el hoy, y solo entonces se puede pedir pista para imaginar qué depara el futuro.

Mar Abad mira el presente desde Yorokobu (la revista que fundó con otros socios en 2009) y, en cuanto puede, se larga al pasado en busca de personajes fascinantes. Anda ahí parte de su vida; la otra está pegada al ordenador. De esa máquina salió un reportaje que ganó el Premio Internacional de Periodismo Colombine 2018 y otro que recibió el Premio de Periodismo Accenture 2017. Y algo más largo: los libros Twittergrafía, el arte de la nueva escritura, junto a Mario Tascón (Catarata), El Folletín Ilustrado, personajes estelares (y algún esperpento) de la España reciente, con Buba Viedma (Lunwerg) y De estraperlo a #postureo. Cada generación tiene sus palabras (Larousse).

Recientemente, Mar Abad ha sido galardonada con el XXIV Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes por "su visión sobre la evolución del lenguaje, abordando con valentía el análisis de su uso; la forma innovadora de expresarse y la gran cantidad de fuentes y referencias incluidas", manifestó el jurado del premio.