Nuevas exposiciones en Sevilla para ver en el mes de marzo

El arte copa un gran espacio en la esfera cultural de Sevilla. Por eso son muchos los espacios que ofrecen muestras y exposiciones en sus instalaciones. Con diferentes temáticas, autores y estilos, a las habituales exposiciones de la ciudad se suman las que ofrecen en la Galería Birimbao, la Fundación Cajasol, el espacio Zunino o la Galería Rafael Ortiz.

El mundo de los colores de Cristóbal Quintero en Birimbao

La Galería Birimbao acaba de inaugurar la nueva muestra de Cristóbal Quintero, Es estilo y la idea. La exposición que presenta muestra el actual momento creativo del artista, donde convergen su frescura inventiva y su riqueza imaginativa. El resultado final son espacios de luz, forma y color que ofrecen al espectador historias que el artista construye en base a saberes sobre todo lo que es pintura.

Si en la exposición anterior, Historia Pintura, él mismo nos indicaba que "metía la cabeza en cada ventana de la Historia para ilustrar e individualizar momentos", en esta ocasión, en cada obra se pueden encontrar trazos, rasgos, alientos de cualquier época. En su particular interiorización de la pintura, Quintero marca tiempos, experiencias, técnicas e imágenes personales, profundas y muy suyas.

Cristóbal Quintero es un apasionado pintor que ama pintar y construye su pintura con rotundidad y con seguridad. Para Quintero, el mundo de los colores y las formas surge de su experiencia y conocimiento para dar lugar a trabajos de pincelada rápida y firme, pero de muy meditada realización. En similitud con el eclecticismo de Robert Venturi, busca aceptar la complejidad del hombre y servirse de la idea como generadora de estilo, origen a su vez de ideas nuevas. De ahí el título de la exposición, El estilo y la idea.

Todas las obras están realizadas en óleo sobre lienzo, tabla o tela, siendo la mayoría de tamaño mediano. Pertenecen principalmente al año 2018 y cada cuadro es un manifiesto de técnica e inteligencia. Encontrar el temple del color, la coordinación del espacio, la fuerza de la luz o el gesto necesario del pincel, forma parte de un proceso que adivinamos en cada escena. Surge así el estilo que, apoyado en la idea, se plasmará en imágenes.

La muestra puede verse hasta el 6 de abril en la calle Mármoles, 5.

Las vanguardias, a examen en la Galería Rafael Ortiz

La Galería Rafael Ortiz (C/ Mármoles, 12) acoge la muestra Alles auf Gold |die Dame| die Erosion, la primera exposición que el artista Ubay Murillo exhibe en Sevilla. Se trata de una muestra en la que se trabaja el concepto de vanguardia en todas sus aristas.

Lo primero que ve el espectador es una serie de trabajos en los que la abstracción juega un papel esencial a la hora de configurar los elementos: pinturas, collages, libros-objeto e instalaciones hechas para el propio espacio. El artista habla de la moda en relación con la imagen contemporánea que se tiene del cuerpo; del arte y su responsabilidad en la creación de esa imagen del cuerpo; de la relación de la moda con los procedimientos de la vanguardia y de la responsabilidad que tuvieron estos artistas en la creación de este nuevo imaginario corporal.

En el montaje, Ubay Murillo (Tenerife, 1978) utiliza, además, la disposición de las peanas para llamar la atención sobre las concomitancias entre los displays comerciales y los displays de las exposiciones de vanguardia. La peana establece una relación de soporte físico e ideológico con la mercancía/objeto/obra de arte y también se posiciona como objeto artístico per se.

Inspiración lorquiana en el Museo Amalio

Inaugurada el pasado 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, Tras el recuerdo de Lorca, de Rosa María Garcerán, es la exposición que puede verse estos días en el Museo Amalio. Se trata de una exposición de pintura con obras que están inspiradas en el libro Impresiones y paisajes, de Federico García Lorca.

En este proyecto los cuadros que se exponen rememoran el primer libro de García Lorca, Impresiones y paisajes, de cuya publicación se cumplió el centenario en 2018. "En formas y colores, he querido interpretar las emociones que me despertó el libro. No creo que lo haya logrado, pero sí he animado a que el público relea este clásico con mi agradecimiento y homenaje al autor", señala Rosa María Garcerán.

La marcha 'Amarguras', protagonista de la muestra de la Fundación Cajasol

El patio de la Fundación Cajasol (plaza de San Francisco, 1)acoge la exposición Amarguras. 100 años de la reinvención regionalista de Sevilla, para conmemorar los cien años desde que Manuel Font de Anta compusiera la marcha Amarguras.

Con motivo de la celebración del primer centenario de la marcha Amarguras, la Fundación Cajasol acoge esta muestra, con la colaboración de la Hermandad de la Amargura, para conmemorar tal efeméride. Se trata de un recorrido patrimonial y gráfico que enmarca el contexto histórico, de un lado sevillano y de otro puramente cofrade y musical, de esta emblemática pieza musical.

Reivindicación feminista en la Galería Zunino

Girl Power es el título de la exposición de María Luisa Beneytez y Julio Serrano que acoge, hasta el 11 de abril, la Galería Zunino (C/ Sagasta, 4). En esta muestra se presenta uno de los trabajos más íntimos y personales de María Luisa Beneytez, acompañada de su siempre amigo y admirado Julio Serrano (Julepe).

Este dúo de artistas, unidos por la antigua amistad que mantienen desde sus años de estudio en la Facultad de Bellas Artes, decidieron desarrollar juntos este proyecto reivindicando la figura de la mujer artista y madre, a raíz de la reciente maternidad de María Luisa.