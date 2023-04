Más de 17.000 alumnos de 193 centros de Sevilla visitarán en Salón de Estudiantes y Ferisport de la Universidad de Sevilla

La Universidad de Sevilla organiza un año más su Salón de Estudiantes y Ferisport que, en su XXVII edición, engloba por segundo año la oferta de posgrado. Bajo el lema Vive tu futuro (#ViveLaUS) US, el evento cuenta con la participación de 17.682 alumnos de 193 centros, que además de conocer de primera mano los títulos de grado y posgrado reciben información de investigación, cultural y de servicios de la Universidad de Sevilla.

La cita se celebra durante seis días, del 17 al 22 de abril, en el Complejo Deportivo Universitario Los Bermejales y es uno de los eventos de mayor relevancia dirigido al alumnado preuniversitario. Simultáneamente, se celebra también el Salón de Estudiantes en formato virtual durante las 24 horas de la misma semana.

En cada edición se convoca un concurso para elegir el cartel que ilustre el Salón de Estudiantes. En la edición 2023 el cartel ganador ha sido elaborado por el estudiante Iván Martín Hernández, del Doble Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto e Ingeniería Mecánica, que ha recibido un premio de 700 euros y un diploma acreditativo.

Una de las novedades con respecto a ediciones anteriores es la colocación de un stand circular y dos tótems digitales informativos con contenidos de interés para los visitantes. En la edición anterior se estrenó una nueva distribución de expositores para ganar amplitud en las zonas de paso y a la vez mejorar la visibilidad de los espacios.

Otro de los cambios incorporados este año es la participación del Ayuntamiento de Sevilla y el debut de la alianza Ulysseus University, con un stand propio.

Con la distribución de folletos informativos actualizados, los futuros estudiantes universitarios disponen fácilmente de la información sintética de los títulos en los que puedan estar interesado.

Más de un millar de colaboradores

Para la puesta en funcionamiento del Salón, la US cuenta con más de un millar de colaboradores entre estudiantes, profesorado, personal de administración y servicios, etc. Se han montado 48 estands de información, 26 de los cuales pertenecen a los centros universitarios propios, agrupados según la rama de conocimiento a la que están adscritos los estudios que imparten. Hay además una veintena de estands donde se informan de los servicios que ofrece la US y tres estands sobre los centros adscritos. Concretamente, los servicios centrales se agrupan en función de las temáticas sobre las que pueden apoyar, asesorar y acompañar al estudiantado.

Más de 150 actividades

Esta edición, el Salón del Estudiante oferta más de 150 actividades que se desarrollan en los estands a lo largo de la semana, entre ellas destacan: revisiones dentales, obtención de proteínas de alta calidad, química de los colores, brazo biónico, actividad inmersiva en el metaverso y una cámara oscura con luz ultravioleta, así como actividades deportivas.

Ferisport

Además de esta actividad, Ferisport ofrece un amplio abanico de actividades deportivas que permitirá a los asistentes disfrutar de la jornada al tiempo que conocen las instalaciones del Complejo Deportivo Universitario Los Bermejales, donde miles de universitario tienen la oportunidad de practicar deporte y compaginarlo con los estudios.

La participación en las actividades (al menos diez de ellas) lleva aparejados premios para los asistentes. Se programan más de 50 actividades deportivas y entre las novedades destacan goubak, pickleball, golf, twincon, croquet y hasta clases de sevillanas.

Los primeros días del Salón de Estudiantes y Ferisport están destinados al alumnado de 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior. Está previsto que el Salón sea visitado por 193 centros de varias provincias de Andalucía y Extremadura que traerán a 17.682 alumnos. El sábado 22 de abril es un día que se dirige tanto a las familias como a aquellas personas interesadas en el acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años.