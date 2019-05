Sevilla se une a la movilización nacional para decir 'No a la guerra contra la infancia'

Más de 10.000 niños de distintas ciudades españolas se han movilizado hoy por la acción global de Save the Children. Entre los distintos puntos de la nación, Sevilla ha sido uno de ellos, donde cientos de jóvenes se han reunido bajo el lema "No a la guerra contra la infancia" en protesta de la violencia que sufren actualmente niños y niñas que viven en zonas de conflictos armados.

Por otro lado, la organización ha publicado hoy su informe Blast Injuries. The impact of explosive weapons on children in conflict, dónde se dan datos reveladores sobre las consecuencias de los mayores conflictos actuales del mundo. En ellos, tres de cada cuatro niños mueren o son heridos por armas explosivas.

Así, cerca de un millar de estudiantes jóvenes de Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia y Sevilla se han reunido en lugares emblemáticos de sus ciudades. En la ciudad hispalense la manifestación ha sido en Las Setas, donde monitores de Save the Children con la participación de los niños han ido explicando cuál es la preocupación ante esta situación alarmante.

En total, casi 300 colegios han participado en la movilización de hoy. Además, se han unido a nivel internacional 45 países entre los que se incluye Australia, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Japón, Italia, Malí, Nigeria, Países Bajos, Reino Unido o Zambia.

La organización, en su página web, recuerda que "nunca en los últimos 20 años ha habido tantos niños y niñas viviendo en áreas afectadas por los conflictos armados. En 2017 (últimos datos disponibles) uno de cada cinco menores en todo el mundo, aproximadamente 420 millones, vivían en zonas de guerra; 30 millones más que en 2016. Cada tres horas el número de niños y niñas en zonas de conflicto aumentó en más de 10.000."