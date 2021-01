'O Sister!', las raíces únicas del jazz llegan a Sevilla

Cita ineludible este domingo, 31 de enero, en el Teatro de La Maestranza de Sevilla. A las 12:00, O Sister!, en su quinto álbum, nos mete de lleno en los nuevos años 20 que trae este decenio con un sonido propio dentro del swing que, lejos de la autocomplacencia y de un ejercicio de nostalgia retro, se aventura a explorar otros géneros y ambientes musicales, aun manteniendo sus señas de identidad: los recursos únicos del trío vocal, un jazz pegado a las raíces de este estilo en Nueva Orleans y una libertad transgresora que sí toma como modelo aquella era dorada.

Acompañados por un potente trío de vientos bautizado como ‘The Horn Department’, en este LP al sexteto no parece importarle sacar los pies del tiesto swing, entregando el disco más personal de su carrera, en el que desnudan su técnica, su creatividad y su concepción de la música.

O Sister! es un grupo de swing que recrea la edad de oro del jazz vocal, la música popular de los años 20 y 30 en Norteamérica. Nace en 2008 como homenaje a los grupos femeninos de aquella época, como ‘The Boswell Sisters’, pioneras de un estilo –las tres voces en armonía cerrada– cuya influencia sería más tarde reconocida por artistas de la talla de Ella Fitzgerald.

La evolución de su sonido hacia el dixieland y las formas primigenias del jazz se ha consolidado en unos quinientos conciertos en los más importantes eventos y escenarios, recuperando el carácter popular con el que surgió el jazz. Ya sea dentro de nuestras fronteras o en festivales de Estados Unidos, Suecia, Italia, Malasia, Rumanía, Dinamarca y Grecia, O Sister! hacen cada vez más evidente la universalidad de una música que brilla más si cabe en vivo. En definitiva, un espectáculo que no deben perderse los amantes de la música.

Un mundo de 'Pesadilla Barroca'

El próximo sábado 30 de enero en Di Gallery se inaugura la exposición Pesadilla Barroca de Miguel Scheroff y Francesc Rosselló, comisariada por Juan Cruz. Una muestra dual donde se expondrán los últimos trabajos de estos grandes artistas. El evento se llevará a cabo con aforo limitado, unas veinte personas, y el horario de apertura será de 12:00 a 15:00.

El arte de la danza en una trilogía única

Peeping Tom, compañía belga, vuelve a sus orígines y trae a escena tres magistrales piezas cortas que crearon entre 2013 y 2017. Los espectadores del Teatro Central podrán disfrutar el 29 y 30 de enero de Triptych: The missing door, The lost room and The hidden floor, que nos presenta un universo oscuro del que los personajes no pueden escapar. La única forma de salir del laberinto propuesto es a través del lenguaje corporal de esta compañía y su mezcla de acrobacias, suspense y humor.

Humor contagioso con David Suárez

David Suárez es un cómico y guionista reconocido en el panorama nacional. La experiencia adquirida en su paso por Atresmedia o programas como 'Late Motiv', han hecho que Suárez se convierta en una de las piezas claves del humor en nuestro país. Este domingo, a las 13:00 y 16:30, estará en la Sala Fanatic para regalar carcajadas con su nuevo monólogo, Tanta tolerancia me está ofendiendo.

31 de enero en Sala Fanatic

'Bécquer a trazos', dibujos poéticos

Hasta mañana viernes se podrá visitar la muestra temporal Bécquer a trazos en la Sala MDD del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Es una exposición colectiva que forma parte del ciclo 'Bécquer, 150 aniversario' y en la que se exhiben dibujos realizados por Inma Serrano, Celia Burgos, Aurora Villaviejas, Arturo Redondo e Inma Otero.

Centro de Iniciativas Culturales

'Johny', viaje hacia el yo verdadero

La Fundición de Sevilla nos presenta la historia de JohnY, alguien que no se ve reflejado en las expectativas y plan de futuro que sus padres sueñan por él. A medida que va creciendo, Johny encuentra dificultades por expresar y hacer reconocer su realidad, la de no coincidir con los patrones que el mundo que le rodea quiere imponerle al asignarle chica al nacer.

29, 30 y 31 de enero, a las 16:30, en La Fundición

Pep Ramis y su mirada particular

Bailarín, actor y director escénico, Pep Ramis forma Mal Pelo, compañía de danza que lo ha ganado todo en este género. En esta ocasión llega al Central para presentarnos The Mountain, the Truth & the Paradise, un solo que nace a partir de la necesidad de construir una ficción muy personal, de poner al día la experiencia de los últimos trabajos y de investigar sobre los intereses artísticos presentes.

30 y 31 de enero, a las 12:00

Monteverdi en el Espacio Turina

Este sábado 30 se celebrará un concierto del grupo A5 vocal ensemble en el Espacio Turina. El recital titulado Claudio Monteverdi - Il Sesto Libro de Madrigali a cinque voci, forma parte del proyecto por el que están interpretando todos los libros de madrigales del compositor italiano Claudio Monteverdi.

30 de enero, a las 12:00 en el Espacio Turina de Sevilla