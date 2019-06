Susana Pagés, una tienda de Los Remedios donde conviven lo exclusivo y la versatilidad

En pleno barrio de Los Remedios se encuentra Susana Pagés, una tienda ubicada en la entreplanta de la calle Niebla número 10. Llama la atención porque no es un establecimiento al uso, ya que está ubicado en la entreplanta del edificio, pero hay que superar la timidez inicial para adentrarse en un universo de color y elegancia.

En este espacio los clientes pueden encontrar un trato personalizado, además del asesoramiento que la propia Susana, propietaria de la tienda, hace a cada persona que acude. El concepto de negocio que se lleva acabo en este local, es diferente al resto. No se pretende que el cliente compre por comprar, sino que encuentre entre las prendas que tiene la que mejor se ciñe a la idea que tenía en mente o lo que más les favorezca.

Una de las novedades de la firma es la incorporación de tallaje de la S a la XL. Durante su prolongada trayectoria, la sevillana ha trabajado siempre por encargo. Con este nuevo concepto de tienda, quiere dar a conocer ese tipo de moda más exclusiva pero de precio asequible, las prendas rondan entre los 20 y 150 euros. Además, la empresaria, pretende que ese estilo casual pero arreglado, sirva lo mismo para ir al trabajo como para una cena elegante que surja de improviso.

Desde hoy hasta el día 3 de julio, Susana Pagés, abre sus puertas para mostrar a los clientes toda una colección llena de color para deslumbrar en los meses de verano. Se pueden encontrar desde vestidos vaporosos hasta blusas de seda y encajes perfectas para las noches veraniegas. El horario estipulado para el showroom es desde las 11:00 hasta las 14:00 y desde las 18:00 a las 21:00, aproximadamente.

El establecimiento tiene un horario específico pero al dar un servicio de atención personalizada, se adaptan al horario de sus clientas para poder satisfacer sus necesidades. Pagés insta a los clientes a perder el miedo de recibir estas atenciones por temor a que el precio de las prendas sea caro. "Este tipo de servicios es habitual en la Madrid o Barcelona, y aquí en Sevilla es algo que en pocos sitios sucede y es una pena", asegura la propietaria.

La filosofía de la firma es ofrecer al cliente la mejor versión de sí mismos y si dentro de la colección actual, el cliente no encuentra aquello que busca puede encargar que se le haga algún diseño o una prenda a medida. Dándole así un distintivo de exclusividad que no se ofrecen en todas las tiendas.

Una de las máximas de la marca es que no existen días predeterminados para usar las prendas, hay que ser más flexibles a la hora de vestirse y arriesgarse. De ahí que todas sus prendas sean de lo más versátiles, no sólo la colección de verano. La inspiración para la sevillana, no llega de un concepto conciso, sino que se va nutriendo de los diferentes inputs que va recibiendo, tanto de un escaparate, o un look descabellado que ve a alguien. No se basa en el outfit como tal, sino que aprecia los matices y de ahí saca la inspiración para crear la nueva colección.

La diseñadora ha ido evolucionando con los años y su manera de hacer moda, también. Asegura que antes era incapaz de utilizar colores como el verde botella o el azul marino, debido a que a los asociaba a los uniformes. A día de hoy se atreve con toda la paleta de colores. Esto mismo lo aplica a las clientas que la visitan, las insta a que prueben cosas nuevas y se atrevan con colores que creían imposibles, porque muchas veces se sorprenden gratamente.

Susana Pagés, tiene el estudio y el taller en la misma tienda, por lo que ofrece soluciones inmediatas a las usuarias que quieren alguna modificación o arreglo que sea preciso, sin necesidad de abonar un suplemento. En este establecimiento los clientes pueden encontrar los complementos perfectos para la ocasión, desde bolsos a pendientes, pasando por collares. El sector masculino encuentra en Dogo uno diseños atrevidos y originales en complementos como pajaritas y corbatas, a precios asequibles.

La diseñadora disfruta plenamente de su trabajo y se entrega a él con gran pasión, porque es lo que le gusta. “Me encanta el trato directo con el cliente y sobre todo lo que espero es que se sientan cómodos y disfruten de la experiencia mientras están aquí”, asegura Pagés. “Uno de mis momentos favoritos es cuando se reúne un grupo de amigas y vienen a la tienda para probarse prendas nuevas y sacamos dulces y champán”, añade.