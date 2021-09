El Teatro Lope de Vega estrena nueva temporada

El Teatro Lope de Vega arranca su temporada 21/22 de la mano de Emilio Rivas (Cádiz, 1983) y su propuesta: una pieza en trayecto que, con el propio edificio y sus aledaños como escenario, rendirá un particular homenaje al concepto ‘teatro’. Take a walk on the wild side se desarrollará en cuatro sesiones los próximos días 2 y 3 para ofrecer una nueva mirada al Lope de Vega, a la historia de lo allí vivido y a lo que está por venir.

Auriculares inalámbricos, aire libre y pasear son los ingredientes que conforman el dispositivo que maneja Rivas en su creación, en la que plantea una historia alrededor del teatro desde tres perspectivas diferenciadas: el teatro como disciplina artística de la expresión humana, el propio Teatro Lope de Vega de Sevilla y el teatro como actividad íntima y personal de quien habla al público.

El recorrido de la pieza comenzará en la entrada al Casino de la Exposición. A partir de ahí, se crea un juego escénico y experimental que se alimenta de la personalidad y del pasado del Lope de Vega como espacio único. “El alma de la propuesta es el aquí y ahora que se crea entre el grupo personas que caminan juntas". como apunta el artista. Se trata de teatro experiencial donde, según Rivas, “vivimos lugares inéditos del Lope, creando una nueva mirada hacia el espacio, que se construye a través de la narrativa personal de quien te habla a través de los auriculares, conectando al público con la realidad que ve y la ilusión que vive”.

Take a walk on the wild side responde al proyecto multidisciplinar que plantea el teatro en esta temporada, marcando un punto de inflexión en su historia. Así, el espectáculo de Emilio Rivas, que finaliza en el interior del Lope de Vega, ofrecerá al público “una visión privilegiada del teatro en un recorrido que no es el habitual, conociendo otros rincones del edificio”.

La obra se representará los días 1 y 2 de octubre a las 12:00 y 20:00, el sábado y 12:00 y 19:00 el domingo. Precio 15 euros.

María Terremoto en el Real Alcázar

Flamenco

Tras más de un siglo de cante en la casa de Los Terremotos, la joven cantaora jerezana, proclamada por los medios como la princesa del cante jondo, recoge el legado de sus ancestros y lo lleva a su propio terreno. La noche de este domingo, 3 de octubre, tiene un frescor diferente en los jardines del Real Alcázar de Sevilla gracias a esta artista andaluza. A las 22:00.

Martita de Graná en el Cartuja Center

Comedia

El éxito de Marta Martínez García, más conocida como Martita de Graná, comenzó después de subir infinidad de vídeos hablando sobre hábitos y rutinas del día a día. Ahora, sus seguidores la acompañan por todos los escenarios de España. Desde hoy y hasta el próximo 3 de octubre, la andaluza actuará en el Cartuja Center.

A las 20:30 en el Cartuja Center

TNT abre con 'Escena Mobile'

Arte y diversidad

Trío de actuaciones para dar la bienvenida a una nueva temporada en el Teatro TNT. La brevedad puede ser maravillosa gracias a tres representaciones que se llevarán a cabo el próximo 3 de octubre. Perdidos nos trae una comedia gestual, Habitados cuenta lo más profundo de los lugares íntimos e Incorrecto una queja ante el mundo.

25 de septiembre a las 20:30

Raphael le canta a Sevilla

Concierto

Hasta el domingo 10 de octubre se estará celebrando el Icónica Sevilla Fest 2021. Los días 1 y 2 de octubre, la Plaza de España tendrá el placer de contar con Raphael en un concierto que dará comienzo a las 22:00. El artista español llega a Sevilla envuelto en gran expectación al ser una de las grandes figuras de un festival que está teniendo gran acogida y mucho éxito.

1 y 2 de octubre a las 22:00

Obra para recordar lo olvidado

Teatro

Del 2 al 4 de octubre La Fundición, de la mano de Cia Julio Fraga, nos trae la obra teatral En la punta de la lengua, en la que se podrían contar muchas cosas pero el protagonista parece haberlas olvidado, tenerlas en la punta de la lengua. Desde las 20:00, los presentes tendrán que hacer memoria en un camino que también tendrá risas, sonrisas en un espectáculo que debatirá sobre perder la cabeza.

Del 2 al 4 de octubre a las 20:00

A la memoria de Rafael Velázquez

Festival

El VI Festival Flamenco Puertas Abiertas que se celebrará en La Algaba estará compuesta por Ezequiel Benitez, Filo de los Patios y Armando Mateos al cante; Paco León, Antonio Carrión y Pero Barragán, al toque; con palmas de Tate Nuñez y Cepa Nuñez. Actuación promocional “Joven Promesa” de Lucía Benavides; al cante Enrique “El extremeño”; al toque Antonio “Ñoño” y palmas de Inés Rubio.

2 de octubre a las 22:00

'Latin Music Showcase 2021' en la capital

El viernes a las 21:30 y el sábado a las 17:00 se celebrarán las actuaciones del Billboard Latin Music Showcase 2021 en el parque de la Vega de Triana. Se trata de la primera vez que este evento musical tendrá lugar en Europa. El viernes será la ‘Opening Party’ que incluirá un concierto completo de Rauw Alejandr y otros artistas como Eix, Pol Granch y Dvicio. El sábado está programada la actuación completa de Becky G y también estarán Andy y Lucas, Taburete, Don Patricio o Nil Moliner, entre otros.