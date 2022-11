Tuppi Cases, más que fundas para móviles

Tuppi Cases tiene su origen como startup en el eco reverberante de las redes sociales, unas redes sociales que ha lanzado a esta marca sevillana a disparar sus clientes. Tuppi Cases es más que fundas para móviles, es dotar de personalidad a un accesorio tan nuestro en el día a día que hace de esta firma un auténtico must, gracias también al cuidado y el esmero de sus múltiples diseños.

María M., CEO de Tuppi Cases, explica como surge esta filosofía y estos principios que originaron la marca: “Tuppi Cases, nace un día que estábamos Fernando G. y yo estudiando en la Universidad; él estudiaba Ingeniería y yo la carrera de Derecho. Queríamos montar algo para que nos ayudara a pagar algunos gastos mientras seguíamos estudiando y así nos convertimos en cofundadores de la marca que nos ha dado el que es ahora el trabajo de que hacemos cada día”.

En cuanto al eje central de Tuppi Cases, María también aclara por qué este producto en concreto: “Nos decidimos por las fundas porque queríamos hacer algo diferente a lo que ya existía, un producto más exclusivo, más personalizado, más nuestro. Unas fundas de calidad y que fuera duradera, que además cada uno pudiera modificar para hacerla a su gusto. Ahora en la tienda física, te la puedes llevar personalizada en 30 minutos, y si no, puedes pedir online y tenerla en casa en 24/48 horas en toda España. Queríamos darle un estilo muy concreto, y que respondiera a una generación que está harta de ver siempre lo mismo en todas partes. Además, nuestras fundas tienen ya como una personalidad en sí mismas, responden a los valores de la gente que la usa. Llevar ese concepto a una funda no ha sido tarea fácil, representar a un público con las ideas muy fijas ha sido siempre nuestro primer objetivo y al que queremos seguir apuntando siempre. No pensamos que corresponda a una edad concreta, sino a una idea concreta sobre qué quieres, a veces viene las madres con las hijas y nos compran, y a los días viene el padre y también se lleva una”.

La curiosa historia del crecimiento de Tuppi Cases no es casualidad, dado que al boca a boca de las redes sociales se le suma un mimo especial por estas fundas y la gran calidad de los materiales con las que se realizan, dando como resultado un producto único: “Al final, nos encontramos con que subimos varios post a Instagram en febrero de 2020 y a la semana teníamos la bandeja de mensajes directos con muchas peticiones sobre información de nuestras fundas. Al principio, hablábamos para unos 100 seguidores, que ninguno era conocidos o amigos y decidimos llevarlo en secreto hasta casi esta noticia. Queríamos que Tuppi triunfase por ser Tuppi, no porque nosotros y nuestros amigos la conocieran. Vino la pandemia, y de repente no podíamos enviar fundas, el mundo se paró. No llevábamos ni un mes con la marca, pero decidimos que eso no iba a pararnos, empezamos a compartir en redes todas nuestras ideas, diseños y colecciones próximas que saldrían después de aquello dándole así también esperanza a la gente y entretenimiento. Empezamos a hacer una comunidad, que a día de hoy es la que ha hecho posible que estemos aquí. Una comunidad de seguidores muy fiel, que apoya cada campaña que hacemos, cada acción y que nos apoya también en los errores, al final somos humanos y también nos equivocamos. Son nuestros clientes y no hay nada como escucharlos para saber qué necesitan y cómo puedes hacer las cosas mejor”.

De igual modo, este crecimiento ha llevado a la marca a abrir su primer local físico en la capital hispalense, ubicado en la céntrica Calle Francos, 27: “Salimos de la pandemia, y vimos que Tuppi había crecido a un ritmo enorme y que la gente daba respuesta, decidimos invertir lo que la empresa había generado aquellas primeras semanas en una página web. La sensación de vértigo fue brutal, hasta que la lanzamos y en horas habíamos recuperado la inversión. En ese punto nos dimos cuenta de que era el momento de apostar por esto o dejarlo en el cajón de proyectos que se cuentan como anécdotas de aquello que no te atreviste a hacer. Tan sólo 8 meses más tarde, el 31 de diciembre de ese año, la página web había tenido más de un millón de visitas. Apostamos y desde nuestro primer local de 15 metros cuadrados, en el que las estanterías llegaban al techo y currábamos a todas horas. En nada, nos fuimos a nuestro segundo local ya era mucho mayor y sabíamos que de allí, nos queríamos lanzar a una tienda física y que sería en nuestra ciudad, la ciudad que nos vio nacer como marca y a la que siempre le estaremos agredidos por la inspiración ”.

Además, la marca sevillana se encuentra imparable, pero muy firme en sus principios e ideas: “Hemos sido siempre dos, pero teníamos claro que a la hora de abrir nuestra tienda física, queríamos que nos acompañase alguien con mucha más experiencia en esto, y encontramos a nuestro actual socio, Manuel E., que creyó en nosotros desde el minuto cero”. Asimismo, Tuppi Cases se encuentra expandiendo sus diseños, como su último proyecto: “Lo último que hemos hecho es una colaboración con una de las primeras influencers con las que comenzamos a trabajar, Mercedes Sierra, ha sido una experiencia nueva y en la que hemos disfrutado un montón, aunque sólo hemos sacado una parte de la colección, pronto verá la luz la segunda parte en la que ya estamos trabajando”.

Con algunas de las campañas comerciales más fuertes a la vuelta de la esquina, la firma también se prepara con numerosas ofertas y promociones: “Nos acercamos a la campaña de navidad, y recordamos sin duda, nuestro primer Black Friday, fue todo un éxito. Estamos expectantes por ver cómo se nos va a dar este año con la tienda física. Fecha en la que, además, lanzamos la internacionalización de la marca, comenzando a hacer envíos a todo el mundo. La clave de todo es la constancia y el esfuerzo, el éxito no es una meta a la que llegas y puedes celebrar, el éxito es el trabajo constante de cada día por mantenerte en el camino, y así esperamos seguir, estamos ya pensando en la próxima apertura y apuntando a la capital como objetivo”.

Puedes deleitarte con los productos de Tuppi Cases y aprovechar las numerosas ofertas que se vienen tanto en su local de C/Francos,27; como en www.tuppicases.com y en Instagram: @tuppicases.