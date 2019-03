Sevilla baila en abril al ritmo del VII Swing Festival

Programa de alto nivel el del VII Sevilla Swing Festival, que trae en su nueva edición a la guitarrista y cantante norteamericana Albanie Falletta, una de las intérpretes mejor consideradas de la escena musical de Nueva Orleans (Estados Unidos) en la recuperación del jazz y el blues tradicional, y que actuará por primera vez en España el próximo 6 de abril en el Teatro Alameda. Subirán a ese mismo escenario la big band alemana Kind of Dukish –también la noche del 6–, así como los grupos franceses The Meeting (Collectif Paris Swing), una de las sensaciones actuales del swing europeo, y Samson Schmitt Trio, figura emblemática de la guitarra manouche –la noche del 5–.

Con este póker de artistas como reclamo principal se presenta la séptima edición del Sevilla Swing, que se celebrará en la capital hispalense del 4 al 7 de abril. Un evento anual que se ha convertido en referencia indispensable dentro del panorama europeo de música y baile swing, el cual ha experimentado un gran auge en los últimos años.

Así lo demuestra desde su origen en la primavera de 2013 este festival, que en esta ocasión cuenta con la colaboración del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), el Distrito Casco Antiguo del Ayuntamiento de Sevilla, el Ayuntamiento de Gines, la Asociación Swing and South, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), Sevilla Jazz Steps y El Coco Verde, y que espera seguir consolidando su atractivo turístico –nacional e internacional– y la buena acogida entre el público –este año se espera superar las 5.000 personas. Espectadores que, más o menos iniciados en este género, ya conocen la apuesta por la calidad de Sevilla Swing, especialmente en un programa musical con grandes nombres del swing que de otra forma no suelen recalar en la ciudad y ni siquiera en el país.

Programa de conciertos del Sevilla Swing

Es el caso de la norteamericana Albanie Falletta, nacida en Lousiana y expuesta desde pequeña a la mezcla de sonidos afroamericanos y franco-canadienses de la zona. Por eso no sorprende su acercamiento único al jazz tradicional, el blues acústico y el ragtime, basados en referentes como Louis Armstrong, Billie Holiday y Fats Waller, y empapados en las músicas cajún y góspel del sur de Estados Unidos.

Con una sorprendente técnica vocal y una maestría en el toque de la guitarra con la punta de los dedos (fingerstyle), adquirida en sus años de formación en Austin, Texas, en los últimos tiempos se ha asentado como una de las artistas indispensables en la cuna del jazz, Nueva Orleans, donde actúa como solista o en bandas como Thrift Set Orchestra, Guy Forsyth o Albanie and Her Fellas, que ella misma lidera y con la que recientemente ha editado el brillante LP Someone To Dance With. En Sevilla estará acompañada por un grupo de International All Stars, compuesto por Ewan Bleach al clarinete, Ryan Gould al contrabajo y Pablo Cabra a la batería.

Antes de ese concierto, abrirá la noche del sábado 6 de abril en el Teatro Alameda la big band alemana de diez músicos Kind of Dukish, famosa en la escena de Berlín por su interpretación del auténtico sonido swing de los años 30 y 40, con un repertorio que incluye clásicos de Duke Ellington, Benny Carter o Cab Calloway, entre muchos otros.

Tocan instrumentos originales de la era dorada del swing y, como las grandes orquestas de aquella época, se han ganado una sólida reputación en eventos internacionales de baile.

El viernes 5 estará protagonizado por el quinteto The Meeting, proyecto paralelo del grupo revelación del swing en París y una de las nuevas bandas europeas de referencia en este estilo, Collectif Paris Swing. Fundado en 2017 por un grupo de jóvenes virtuosos provenientes de diferentes universos musicales, en apenas un par de años han hecho vibrar las paredes de los principales clubes europeos con un jazz explosivo y muy bailable.

Por su parte, el también francés Samson Schmitt es uno de los mejores guitarristas de la tradición musical manouche, jazz gitano que popularizó el célebre Django Reinhardt. Acompañado por los músicos belgas Johan Dupont (piano) y Joachim Ianello (violín), en Sevilla pondrá en escena su personal estilo, a la vez virtuoso y muy musical, que lo ha llevado a escenarios de todo el mundo, desde el popular Birland de Nueva York hasta el prestigioso Festival Django en Samois-Sûr-Seine.

Baile y otras actividades

El carácter internacional del evento se verá reflejado no sólo en el programa musical, sino también en ese otro pilar del festival que es el baile, y en concreto en las parejas de docentes. Maxi Prado y Claudia Biggeri (Argentina) son dos de los referentes máximos de los bailes swing en Latinoamérica, con más de veinte años de trayectoria y fundadores de la escuela Swing Out Studio en varias ciudades argentinas y São Paulo, Brasil.

Por su parte, Joseph Sewell y Charlotte Middlemiss (Reino Unido) dirigen la escuela JiveSwing en Inglaterra, donde imparten los conocimientos adquiridos junto a bailarines míticos como Norma Miller, Frankie Manning o Dawn Hampton.

Ambas parejas impartirán talleres de lindy hop, charlestón, sólo jazz y otros estilos en diferentes espacios céntricos de la ciudad, para las que hay más de 300 plazas a cubrir (inscripciones en www.sevillaswingfestival.com). Además, este año a las clases de iniciación para quienes nunca hayan bailado swing se añade otra clase gratuita de jazz steps para niños y niñas.

Siguiendo con el programa formativo y más allá del baile, Sevilla Swing vuelve a incluir una interesante oferta de masterclasses sobre distintos aspectos musicales de este género, impartidas por los propios miembros de los grupos invitados. Así, los integrantes de The Meeting (Collectif Paris Swing) enseñarán el lenguaje y los códigos del hot jazz y el swing de Nueva Orleans, mientras que Samson Schmitt profundizará en los aspectos que definen el sonido característico del jazz manouche, tanto desde la perspectiva de la guitarra solista como de acompañamiento.

Otras actividades que contempla este VII Sevilla Swing durante sus cuatro jornadas tienen que ver con facetas diversas de este movimiento cultural. Así, el entorno del bar El Coco Verde (Plaza José Luis Vila) será un escaparate abierto al swing durante toda la jornada del sábado 6, incluyendo: el original mercadillo Sevilla Swing Market, con algunas de las mejores marcas artesanales en diseño de ropa y artículos de estética vintage; la amenización del grupo Hot Club Sevilla, formado por los músicos más representativos del jazz manouche en la ciudad; el Cabaret Swing, creativo formato que evoca los espectáculos de variedades de principios del siglo XX con demostraciones de baile y vodevil; la actuación de Sursonora Big Band y la música ininterrumpida a cargo de DJ. También cabe destacar las sesiones de música para bailar (Sevilla Swing Party) que tendrán lugar en la Sala Holiday, las madrugadas del viernes y el sábado, tras los conciertos del Teatro Alameda.Sevilla Swing Festival 2019 se cerrará el domingo 7 de abril con el ya tradicional Picnic Swing que se celebrará, al aire libre, en la localidad de Gines. Un colofón festivo a cuatro días repletos de swing, que contará con música en directo, sesiones de DJ, demostraciones de baile y un ambigú para el público que acuda a este encuentro de acceso gratuito.

Toda la programación en www.sevillaswingfestival.com.