Vuelve el exitoso tributo a 'El rey León' para toda la familia

Pese a las restricciones horarias y las medidas de sanitarias y de aforo para evitar el contagio del coronavirus, los fines de semana son varias las actividades que se pueden hacer en familia para disfrutar del tiempo libre de los más pequeños.

Te proponemos mucha música, títeres, teatro o visitar el Acuario de Sevilla, entre otros espectáculos:

Tributo a 'El rey león'

El tributo a El rey León titulado El legado del león retoma su gira por España y vuelve por sexta vez al Teatro Los Remedios, convirtiéndose en el único musical en Sevilla en tiempos de Covid-19. Este espectáculo, por supuesto, contará con todas las medidas de seguridad e higiene para evitar posibles contagios, apostando así por la cultura segura y de calidad.

El domingo 22, a las 12:00 en el Teatro Los Remedios, se representará este mítico musical de la mano de La Barbarie Teatro Musical, con voces en directo, una caracterización impecable y una escenografía que te transportará desde la legendaria roca del clan hasta el tenebroso cementerio de elefantes.Con esta fecha, la joven compañía sevillana reanuda su gira nacional con este espectáculo, que comenzó el pasado 2018 en el Teatro Cerezo de Carmona, y que ha pasado por escenarios como el Palacio de Congresos de Granada, el Teatro Municipal de Coslada (Madrid) o el Teatro Ortega de Palencia.El legado del león invita a pequeños y mayores a disfrutar de uno de los clásicos más aclamados de la historia acercándonos al Teatro Los Remedios de Sevilla (calle Juan Ramón Jiménez, 22). Las entradas se pueden comprar en giglon.com, El Corte Inglés, La Teatral (C/ Velázquez) o en la taquilla del teatro.

'La liebre y la tortuga'

La fábula de La Liebre y la Tortuga es uno de esos cuentos infantiles con los que todos hemos crecido y que vamos transmitiendo a los peques de generación en generación. La compañía de teatro RukRuk Company hace una adaptación de esta antigua fábula de Esopo y la pone sobre las tablas de la Sala Cero. Teatro el domingo 22 en dos sesiones: a las 16:00 y a las 17:00 horas en la Sala Cero. RukRuk Company presenta una propuesta de La Liebre y la Tortuga en la que los personajes principales se presentan como humanos viviendo en nuestros tiempos modernos. La compañía plantea un montaje muy visual que apenas utiliza el texto y que se acompaña de la música en directo de un saxo soprano que hila toda la narración.

'La noche de los juguetes'

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de El Viso del Alcor organiza una representación de teatro infantil a cargo de la compañía Títeres Atiza, que pondrá en escena la obra La noche de los juguetes. La obra tendrá lugar el domingo 22, a las 12:30 en el Centro Cívico Huerto Queri. Está recomendada para niños a partir de 4 años. La entrada es por invitaciones que se repartirán en la Biblioteca Municipal: un máximo de 3 invitaciones por persona hasta agotar existencias. Las invitaciones deberán ser retiradas por un adulto y no se hacen reservas telefónicas.Como consecuencia de ser un aforo tan reducido, solo podrá entrar un adulto por núcleo familiar como acompañante de los niños, que también deberá llevar su invitación. Por cuestiones de aforo no se permitirá el acceso de bebés o de niños acompañantes que no se correspondan con la edad recomendada.

Espectáculo familiar en Olivares

Pata Teatro presenta Debajo del tejado. En el bloque hay varias casas. Cada casa tiene una puerta y detrás de cada puerta hay una historia. Una obra en la que dos actores nos muestran, a través de distintos lenguajes escénicos, cómo sucede la vida entre vecinos. Una apasionante comedia que nace para recordarnos que lo cotidiano, lo que nos sucede día a día, puede ser realmente extraordinario. Teatro Municipal de Olivares, viernes 20, a las 16:30.

Conoce el Acuario

Hasta el 30 de noviembre, el Acuario lanza la promoción Conoce tu ciudad con precios especiales para las familias con niños. Con esta promoción, el Acuario haceuna apuesta para ofrecer una actividad segura donde pasar un tiempo en familia con entradas de adulto a 15 euros y la de niños a 10 euros (niños de 4 a 14 años, mayores de 65 años y personas con discapacidad).