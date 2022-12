WEARINGSVQ, prendas como nunca las habías visto

En medio de la actual oferta comercial hay empresas que nacen y otras que se van, fruto de la continúa vorágine del mercado. No obstante, existen firmas destinadas a nacer para quedarse y revolucionar con su creación el paradigma de la moda. En este contexto, nace la marca sevillana WEARINGSVQ, una vuelta de tuerca a los tradicionales forros polares, así como de numerosas prendas que usamos en nuestro día a día y que desde la firma reconvierten a la moda más actual.

Por ello, nos trasladamos hasta su recientemente abierto establecimiento físico en la sevillana calle Rioja, número 13, para hablar con su fundador y CEO, Jerónimo Ortega Vega, para que nos desvele algunos de los secretos de la marca llamada a cambiar el mundo y el diseño de estas míticas prendas. Sobre el origen de WEARINGSVQ, Jero nos cuenta que fue “en diciembre de 2016 cuando fundo WEARINGSVQ, con tan solo 18 años y estudiando una carrera universitaria que no me gustaba. Contaba para comenzar con una inversión inicial para comprar unas cuantas corbatas, que es lo que comencé a vender en aquellos principios. No es hasta el año 2017 cuando comienzo a versionar una prenda tan utilizada por la gente como es el forro polar y desde entonces es la prenda más vendida de la marca”.

Hoy WEARINGSVQ cuenta con su propio establecimiento físico y es un auténtico referente en redes sociales, donde sus seguidores se cuentan por miles. Sin embargo, su creador nos cuenta como fueron estos inicios y como llegó la firma a consolidarse dentro del sector: “Durante los dos primeros años de la marca me recorría Sevilla entera en moto entregando puerta por puerta, preparando los pedidos en el garaje de mi casa. Después empezamos por la expansión nacional haciendo envíos en 24 horas a todas las zonas de España. En el año 2019, WEARINGSVQ consiguió vender más de 5.000 productos, por lo que ya el garaje de mi casa se quedó pequeño y nos mudamos a una oficina desde, la que hasta hace poco y apoyándonos en el centro logístico, donde lo hacíamos todo”.

Asimismo, WEARINGSVQ también tuvo un momento de inflexión con la llegada de la pandemia del coronavirus, momento en el que la empresa se vuelca con la existente situación sanitaria de manera totalmente altruista: “En cuarentena, y gracias a un pase de movilidad territorial ofrecido por la Subdelegación del Gobierno por nuestras buenas acciones, hicimos más de 100.000 mascarillas y 5.000 bastas con las que abastecimos a todos los hospitales y zonas UCI de Sevilla, gracias a más de 100 personas gestionadas y financiadas por WEARINGSVQ”.

WEARINGSVQ ha creado un producto revolucionario, de máxima calidad, y fabricado por y para ellos. Actualmente, WEARINGSVQ está formada, por dos personas, que trabajan en la nave, gestionando y personalizando productos, una persona que se encarga de las redes sociales, dos personas trabajando en tienda física, y Jero, como fundador, que hace de todo: “Ahora mismo, competimos directamente en calidad con marcas como Aigle, ya que nuestros forros polares de 350 gramos son muy complicados de encontrar y más a nuestro precio. No nos gusta abusar de márgenes abusivos. Se puede tener una prenda top, y asequible para todo tipo de públicos. Nuestro target de clientes es muy amplio, ya que nuestro producto es asequible para todo tipo de personas, y eso, nos encanta. Desde 2020 hemos enviado más de 50.000 artículos, todos los años creciendo exponencialmente, y reinvirtiendo todas las ganancias de la marca. Nunca hemos pedido inversión externa, ni a familia, ni a bancos, todo lo que ha invertido WEARINGSVQ ha salido de los 30 euros que se invirtieron el primer día.

Por otro lado, WEARINGSVQ se ha expandido más allá de la provincia sevillana y el territorio nacional, llegando a formar una extensa red internacional: “A día de hoy, gestionamos el envío de productos a toda Europa y Norte América, desde una nave de 500 metros cuadrados, donde hacemos absolutamente todo. Yo sigo trabajando y haciendo todo desde el garaje de mi casa casi siempre. También hemos abierto una tienda en la calle Rioja 13, gracias a nuestra experiencia en la tienda física con el pop up que tuvimos durante dos meses el invierno del 2021-2022. El año que viene, pretendemos estar en Madrid, y quién sabe si en alguna ciudad más. Además, grandes marcas como Volkswagen o Clinique han confiado en nosotros para hacer acciones conjuntas en lanzamiento de nuevos productos, como en el nuevo modelo de coche Taigo”.

Sin embargo, aunque los forros polares son la prenda estrella de WEARINGSVQ, esta firma sevillana cuenta con numerosos productos para sus clientes, entre los que destacan sudaderas, camisas, chalecos acolchados y accesorios como gorras, colgantes o gorros, entre otros. Por todo ello, si quieres descubrir una nueva manera de vestir a la última con la mejor combinación de prendas y actualidad WEARINGSVQ te espera en calle Rioja, número 13, así como en su página web wearingsvq.es. De igual modo, puedes permanecer atento a su Instagram @wearingsvq, donde podrás descubrir sus últimas novedades de productos, ofertas y promociones.