Sesiones de planetario gratuitas y muchas más actividades en la Casa de la Ciencia de Sevilla por la Semana de la Ciencia 2025

La Casa de la Ciencia de Sevilla celebra un año más la Semana de la Ciencia y la Tecnología con tres actividades gratuitas y dirigidas a todos los públicos con las que busca acercar la ciencia a personas de todas las edades, despertar el interés por el conocimiento científico y fomentar la participación ciudadana en cuestiones científicas. Del 4 al 16 de noviembre, el público podrá disfrutar de talleres, visitas guiadas, sesiones de planetario y cuentacuentos de manera gratuita.

Esta cita, que además estará celebrando su XXV aniversario en Sevilla, supone una ocasión inmejorable para mostrar la ciencia y la investigación que se generan en Andalucía y subrayar el valor que aporta a la sociedad.

Programación completa

Para celebrar su XXV edición, la Casa de la Ciencia de Sevilla ha diseñado una programación extensa enfocada en varios ámbitos: el órgano más complejo del cuerpo humano, el cerebro; en el campo y el estudio de la vegetación y la fauna; la luz y en el pasado y nuestros orígenes.

Cerebro(s)

Las personas que participen en esta cita podrán asistir a la visita guiada por la exposición ‘Cerebros(s)’, un abordaje completo y multidisciplinar no solo de este órgano, sino también de nuestra mente. Asimismo, podrán asistir al taller ‘Piensa, siente y juega: un viaje por el cerebro’, una actividad que combina teoría y práctica para sumergir al público en la increíble complejidad de este órgano.

El Planetario también pondrá el valor el cerebro gracias a la proyección ‘Bajo el cielo de Cajal’, en la que se podrá conocer a este histórico investigador y alguno de los hechos más importantes que marcaron su vida. Por último, la literatura se cuela en la programación de la Casa de la Ciencia gracias al escape game ‘Reviviendo al Doctor Frankenstein’. Entre acertijos de anatomía, neurociencia y electricidad basados en la propia novela, los participantes deberán resolver pruebas para escapar.

El campo

El campo también será uno de los ejes en los que se basará la programación de la Casa de la Ciencia de Sevilla para la Semana de la Ciencia y la Tecnología, con cuatro talleres destinados a poner en valor el estudio de artrópodos, fauna, vegetación y las interacciones entre seres vivos. En el taller ‘Una de bichos, por favor’, los participantes conocerán el ciclo de vida de los insectos y su metamorfosis. En ‘¡Sígueme el rastro!’, se dará a conocer para qué sirve el rastreo de fauna en el medio natural.

La dieta de los carnívoros será la protagonista en la actividad ‘Una caca con mucho que contar’ y el público será consciente de la importancia de las interacciones entre especies en el taller ‘Red de vida en Doñana’.

Nuestros orígenes

Para conocer qué nos deparará el futuro es clave conocer el pasado, por lo tanto, es fundamental saber de dónde venimos. Sobre esta premisa se basa el taller ‘Aventura arqueológica: una tumba romana’, donde los participantes descubrirán ritos funerarios y algunos aspectos antropológicos de nuestra especie.

La visita guiada ‘Descubre el Pabellón de Perú’ pondrá en valor el edificio que alberga la Casa de la Ciencia, que forma parte del patrimonio histórico español como Bien de Interés Cultural (BIC). El cuentacuentos ‘La Casa del Sol y la Ciencia’ transformará nuestro edificio en un escenario de leyenda, en una experiencia única donde la historia, la arquitectura, la ciencia y la imaginación se dan la mano.

Además, el Planetario también viajará al pasado con la proyección ‘Dinosaurios. Una historia de supervivencia’, una proyección animada que demuestra la capacidad de adaptación y supervivencia de los dinosaurios, aquellos seres que no llegamos a conocer pero que poblaron el planeta hace millones de años.

La luz

Sobre la luz, este centro del CSIC ha preparado actividades con el fin de darle el protagonismo que merece. El taller ‘Los colores y la luz’ combinará teoría y práctica para acercar al visitante al fascinante mundo de los colores estructurales y la fluorescencia. Por su parte, el taller ‘El Sol: más allá de la luz’ sumergirá al público en el estudio del Sol, nuestro astro más cercano, esencial para la vida en la Tierra. Asimismo, la proyección del Planetario ‘Mirando al cielo’ permitirá observar el cielo a través del programa Stellarium y descubrir las fases de la Luna.

Cambio climático

Sobre los efectos del cambio climático, se han programado diversas actividades enfocadas en los numerosos riesgos que tiene para los seres humanos y para todas las formas de vida de la Tierra. En el taller ‘El clima y yo… ¡a correr!’, los participantes comprenderán la diferencia entre tiempo y clima, explorarán el vórtice polar jugando a ser masas de aire e incluso realizarán un experimento sobre el impacto del calentamiento global en los corales.

En ‘La mar de plásticos: desde tu basura hasta la playa’, los asistentes explorarán cómo se recicla el plástico, cómo afecta a la fauna y cómo podemos analizar su presencia en nuestras playas. El taller ‘Laboratorio del cambio climático’ dará a conocer los impactos del cambio climático en todo el planeta causados por la actividad humana y, finalmente, la visita guiada ‘Las plantas nos revelan el cambio climático’ explorará los jardines de la Casa de la Ciencia para descubrir la flora que nos rodea.

Los laboratorios

Por último, durante este evento se pondrá en valor la ciencia que nace en los laboratorios, haciendo que el público pueda vivirla en directo, gracias a tres talleres destinados a personas curiosas.

El primero de ellos será ‘Químico por un día’, enfocado en dar a conocer la investigación que se realiza desde el instituto de Investigaciones Químicas (IIQ). También se desarrollará el taller ‘Buscando vida en el Universo’, donde el público será partícipe de las líneas de investigación que se abordan desde la astrobiología. Asimismo, la actividad ‘Laboratorio de química: la col lombarda y sus colores’ introducirá a niños y niñas a la experimentación en laboratorio.

Cómo asistir a las actividades

Las actividades organizadas por el Museo Casa de la Ciencia durante la Semana de la Ciencia 2025 son completamente gratuitas y están abiertas a todos los públicos. No obstante para poder disfrutar de cada una de estas actividades es necesario realizar una reserva previa enviando un correo a reservas.museo@casadelaciencia.csic.es o llamando al 954234844, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.