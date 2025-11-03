Planes en familia en el Acuario de Sevilla: dos actividades para ir con niños y disfrutar de tortugas y tiburones

En el Acuario de Sevilla han querido poner en valor la importancia de realizar actividades en familia, con las que adultos y pequeños podrán disfrutar de las instalaciones y algunos de sus animales así como aprender la importancia de la conversación de algunas especies. Por eso, desde octubre hasta enero el recinto albergará diferentes planes para toda la familia en los que las tortugas y los tiburones serán los protagonistas.

Tortugas marinas en familia (29 de nov. y 26 de dic. de 2025)

Con esta propuesta las familias interesadas podrá vivir un día único junto a las tortugas marinas y descubrir de cerca su mundo. Durante la actividad, podrán participar en la alimentación y cuidado de estos fascinantes animales, acompañando al equipo técnico que forma parte del Acuario de Sevilla y aprendiendo sobre su biología y comportamiento.

Además, conocerán los programas de conservación en los que el acuario trabaja para proteger a estas especies, comprendiendo la importancia de cuidar nuestros mares. Se trata de una experiencia educativa pensada para que grandes y pequeños se diviertan mientras se convierten en auténticos guardianes de la naturaleza.

Fecha: 29 de noviembre y 26 de diciembre (edición especial Navidad)

29 de noviembre y 26 de diciembre (edición especial Navidad) Horario : de 10:00 a 14:00 horas

: de 10:00 a 14:00 horas Precio : 45 euros por persona

: 45 euros por persona Participantes : actividad recomendada para mayores de 8 años.

: actividad recomendada para mayores de 8 años. Aforo: para realizar la actividad se requiere un mínimo de 4 personas y un máximo de 10.

Noche con tiburones en familia

La Noche con Tiburones es una de las experiencias más emblemáticas del Acuario de Sevilla. Esta actividad ofrece a las familias la oportunidad de vivir una aventura nocturna única: disfrutar de una visita guiada, participar en una gymkhana y pasar la noche rodeados por los fascinantes animales del Oceanario, los tiburones. La experiencia se completa con la cena y el desayuno, haciendo de esta noche una ocasión inolvidable para aprender y compartir en familia.

Fecha: 9 de enero de 2026

9 de enero de 2026 Horario : de 20:00 a 09:00 horas del día siguiente

: de 20:00 a 09:00 horas del día siguiente Precio : 60 euros en el caso de los menores y 80 euros en el de los adultos

: 60 euros en el caso de los menores y 80 euros en el de los adultos Participantes: la Noche con tiburones se lleva a cabo una vez que se cubre el cupo mínimo de 20 personas.

Para poderse apuntar a cualquiera de las actividades es necesario escribir un correo electrónico a reservas@acuariosevilla.es o llamar al 955 441 541.

El Acuario de Sevilla tiene como misión principal la conservación de la biodiversidad marina y fluvial a través de la investigación, la educación y la sensibilización del público. Su objetivo es proteger los ecosistemas marinos y fluviales y las especies que los habitan, así como fomentar el conocimiento y el respeto por el medio ambiente. Para ello, trabajan en colaboración con diferentes entidades, como universidades, fundaciones, administraciones públicas y empresa privadas con el fin de poder llevar a cabo distintos programas de conservación y trasladar en interés por el cuidado del medio ambiente al mayor número de personas posibles.