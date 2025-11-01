El musical de 'La historia interminable' llegará a Sevilla la próxima Navidad: fechas, localización y entradas

La historia interminable, el musical, llega a la ciudad de Sevilla la próxima Navidad para deleitar a niños y adultos con una de las historias más conocidas de la literatura universal. Del 19 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 esta adaptación de la célebre novela de Michael Ende, sumergirá al público sevillano en el mágico Reino de Fantasía, donde cobran vida personajes inolvidables como Fújur, el majestuoso dragón blanco de la suerte, Artax, el noble caballo, y el imponente Comerrocas, entre otros.

Esta superproducción marca un hito en el teatro español, siendo pionera en el uso de la animatrónica, una técnica hasta ahora reservada exclusivamente para el cine. Gracias a esta innovación, las criaturas fantásticas alcanzan un nivel de realismo sin precedentes, ofreciendo a los espectadores una experiencia visual y emocional única.

Para diseñar a Fújur, el dragón blanco de la suerte, se han necesitado más de 50 metros de tela de peluche fabricada especialmente para él. Se trata de una criatura que pesa 600 kilogramos y que, al igual que el resto de criaturas que forman parte del Reino de Fantasia – Caracol de Carreras, el caballo Artax, la tortuga Vetusta Morla y el Comerrocas -, se han necesitado más de tres meses de trabajo de un equipo de 30 personas. Entre los 16 temas que forman parte de su banda sonora, se incluye el icónico tema Never Ending Story.

Localización y entradas

La historia interminable, el musical se podrá disfrutar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES). La venta de entradas ya está disponible a través de la página web de Fibes Tickets. El precio de las entradas oscilan entre los 39 y los 62,70 euros. El musical está recomendado para todos los públicos a partir de los cuatro años de edad.

En esta historia adaptada la Emperatriz Infantil está mortalmente enferma y su reino, Fantasía, corre un grave peligro. La salvación depende de Atreyu, un valiente guerrero de la tribu de los pieles verdes, y Bastian, un niño tímido que lee con pasión un libro mágico. Solo un ser humano puede salvar este lugar encantado. Juntos emprenderán un fascinante viaje a través de tierras de dragones, gigantes, monstruos y magia que no tiene vuelta atrás. A medida que se adentra en Fantasía, Bastian deberá resolver también los misterios de su propio corazón.

El espectáculo ha sido galardonado con el Premio Talia a la mejor escenografía, un galardón que concede la Academia de las Artes Escénicas de España. Además, cuenta con dos Premios de Teatro Musical 2023 concedidos por los profesionales del sector. El musical está producido por Beon Entertainment, la productora andaluza con sede en Sevilla que cuenta con exitosos títulos propios y originales como El médico, el musical; El tiempo entre costuras, el musical; o Los pilares de la tierra, el musical.