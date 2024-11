Actividades para los más pequeños durante el mes de noviembre en Sevilla

Sevilla acogerá multitud de actividades durante este mes pensadas para el público infantil. Desde conciertos hasta talleres o exposiciones, la hispalense cuenta con una interesante oferta de planes dirigidas a los más pequeños de la casa que tendrán lugar en diferentes localizaciones como el espacio CaixaForum o el Acuario de Sevilla.

Up & Jazz

El espacio CaixaForum acoge el espectáculo familiar Up & Jazz los sábados 9 7 16 de noviembre, a las 18:00 horas, y los domingos 10 y 19 de noviembre, a las 12:00 horas.

En este espectáculo cuatro personajes coinciden en el ascensor de un hotel donde descubrirán una pasión común: el jazz. Dentro del ascensor se toparán con un nuevo personaje que les hará vivir una aventura alocada y llena de sorpresas. El concierto está dirigido a niños y niñas desde los 6 años y el precio de la entrada es de 6 euros.

Taller familiar Fenómenos eléctricos

El espacio CaixaForum llevará a cabo esta actividad el sábado, 9 de noviembre, a las 11:00 horas y el domingo, día 10, a las 11:00 y a las 13:00 horas. Se trata de un taller pensado para los más pequeños en el que podrán realizar una serie de experimentos vistosos, muy participativos y divertidos que les permitirán tomar conciencia de que las cargas eléctricas están en todas partes, mientras que efectúan hallazgos sobre el maravilloso mundo de los fenómenos eléctricos. El precio de la actividad es de 4 euros.

Kérity, La Casa De Los Cuentos

Se trata de una proyección dirigida a niños y niñas que tendrá lugar el sábado, 23 de noviembre, a las 16:30 horas, también en CaixaForum. Kérity aborda la historia de Natanaël, que con casi siete años aun no sabe leer. A pesar de esto, su tía Éléonore le deja en herencia una gran colección de cuentos. A Nat no le hace demasiada ilusión, pero lo que no sospecha es que los personajes de los libros tienen vida. Los protagonistas de los cuentos le advierten que pueden desaparecer para siempre y, con ellos, las fantásticas historias que han acompañado a niños y niñas durante generaciones. Para salvar de la extinción a sus nuevos amigos, tendrá que adentrarse en una gran aventura. El precio de esta actividad es de 5 euros y está dirigido a pequeños a partir de 6 años de edad.

Semana de la Ciencia en el Acuario de Sevilla

El Acuario de Sevilla celebra la Semana de la Ciencia del 11 al 17 de noviembre con una actividad que muestra el esqueleto de los animales más emblemáticos del acuario. Se podrá disfrutar de este taller en horario de mañana, de 11:30 a 13:30 horas, y los sábados y domingos, de 15:30 a 17:30 horas, con la entrada del acuario.

Teatro Garbancita

Teatro La Fundición acogerá el teatro para familias Garbancita, el sábado, 9 de noviembre, a las 17:00 horas, y el domingo a las 12:00 horas. El precio de las entradas es de 12 euros para los adultos y de 8 para los niños.

La obra combina actuación, títeres y música en vivo para ofrecer una experiencia interactiva que invita a los más pequeños a sumergirse en el mundo del teatro. Garbancita está recomendada para familias con niños de edades comprendidas entre 0 y 6 años.