AgroBank presenta en Sevilla la exposición 'Cuidando la piel de la Tierra', un homenaje al pastoreo y al medio ambiente

Antonio Martínez, director de Agrobank y María del Carmen García, impulsora de la muestra fotográfica 'Cuidando la piel de la tierra' durante la inauguración de la exposición

El patio de la oficina Store Sierpes de CaixaBank acoge hasta el 21 de noviembre la exposición fotográfica Cuidando la piel de la Tierra, una iniciativa que valora el papel del pastoreo y la ganadería extensiva en la conservación del medio ambiente. La muestra destaca la importancia de los pastores y las razas autóctonas en la protección de territorios de alto valor ambiental.

La exposición, que ya ha recorrido varias ciudades andaluzas, se estructura en seis apartados —agua, pastores, careo, animales, trabajo y camino— y reivindica la trashumancia como práctica esencial para la biodiversidad y la lucha contra la despoblación rural. El mensaje central es claro: "Lo sostenible es también saludable".

La presentación oficial ha contado con la participación de Mª Carmen García, impulsora de la iniciativa, y Antonio Martínez, director de AgroBank, la línea especializada en el sector agroalimentario de CaixaBank.

A través de impactantes imágenes, la exposición destaca cómo los pastores, con el cuidado de razas autóctonas, contribuyen a preservar ecosistemas únicos y a mantener vivas tradiciones que forman parte del patrimonio cultural y natural de nuestro país. La muestra subraya la importancia de una ganadería sostenible, respetuosa con el medio ambiente y esencial para la lucha contra la despoblación rural.

Antonio Martín, director de Agrobank, visitó la exposición / Antonio Pizarro

La exposición cuenta con el respaldo de instituciones como la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental (RACVAO) y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Cuidando la piel de la Tierra es una oportunidad única para conocer de cerca la labor de los pastores y las razas ganaderas autóctonas, pilares fundamentales para la conservación de los paisajes y recursos naturales.

AgroBank, la línea especializada de CaixaBank para el sector agroalimentario, refuerza con esta iniciativa su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo del mundo rural. Con 1.140 oficinas y cerca de medio millón de clientes, AgroBank impulsa la transformación del sector mediante financiación, innovación y soluciones adaptadas a los retos actuales, como la digitalización y la transición ecológica.

La exposición estará hasta el 21 de noviembre en la Oficina Store Sierpes, CaixaBank (Sevilla). El horario de visita es de lunes a jueves, de 8:30 a 18:30 y los viernes de 8:30 a 14:30. Sábados y domingos cerrados. El acceso es libre.