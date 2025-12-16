Arcade Planet Sevilla invita a revivir la magia de los videojuegos clásicos esta Navidad

Estas Navidades, Arcade Planet Sevilla, reconocido ya como el mayor salón recreativo de Europa, se consolida como uno de los planes de ocio más originales y nostálgicos de la ciudad. Ubicado actualmente en Calle Jardín de la Isla 6, EXPOLOCAL, Bellavista (Sevilla), el espacio abre sus puertas para invitar a sevillanos y visitantes a disfrutar de una experiencia única que conecta generaciones a través del videojuego clásico.

El recinto alberga más de 300 máquinas arcade originales con las que jugar con tarifa plana, todas ellas plenamente operativas y cuidadosamente conservadas, ofreciendo un recorrido histórico por la edad dorada de los salones recreativos. Entre estas piezas destacan auténticos iconos de los años 80 que han recuperado protagonismo en la cultura popular gracias a series de éxito internacional como Stranger Things.

Los asistentes podrán jugar a las mismas recreativas con las que se divierten los niños protagonistas en la segunda temporada de la serie, un reclamo especial para nostálgicos y fans de la ficción. Clásicos universales como Pac-Man, Galaga, Tetris, Super Pang, Space Invaders, Donkey Kong o Street Fighter II conviven con Increibles juegos de ritmo y baile, configurando un entorno inmersivo que va mucho más allá del ocio: una auténtica experiencia cultural y emocional, ideal para compartir en familia o con amigos durante el periodo navideño.

La fachada del Arcade Planet. / M. G.

Desde Arcade Planet Sevilla destacan que “estas fiestas son una oportunidad perfecta para que padres, hijos y abuelos jueguen juntos, descubriendo o redescubriendo máquinas que forman parte de la historia del entretenimiento electrónico”. Una propuesta intergeneracional que convierte cada visita en un viaje al pasado cargado de emoción y diversión.

Los juegos de coches son otro de los clásicos de las recreativas. / M. G.

Con un espacio de grandes dimensiones, ambientación retro y una oferta única en Europa, Arcade Planet Sevilla se posiciona como una alternativa diferente a los planes tradicionales de Navidad, combinando nostalgia, cultura pop y ocio de calidad en un mismo lugar. Arcade Planet abre sus puertas todos los días no lectivos, tienes más información disponible en sus redes sociales oficiales, y en la ficha de Google maps.