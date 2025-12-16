El Salón del Motor de Sevilla reafirma su fortaleza como motor económico de la ciudad

El Salón del Motor de Sevilla 2025 ha concluido con un balance satisfactorio tras su celebración del 11 al 14 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos, Fibes, en una edición marcada por circunstancias excepcionales.

El evento, que tuvo que ser cancelado en su calendario habitual de finales de octubre y principios de noviembre a causa del fuerte temporal que afectó a la ciudad el pasado 29 de octubre, ha conseguido finalmente salir adelante, reafirmando su importancia como una de las grandes citas nacionales del sector de la automoción y como motor económico para Sevilla y su entorno metropolitano.

El cambio de fechas al mes de diciembre, la reducción de la duración del Salón, cuatro días en lugar de los cinco inicialmente previstos, la coincidencia con numerosas actividades propias del periodo navideño y la inestabilidad meteorológica durante las dos primeras jornadas han condicionado la afluencia de público. No obstante, la organización valora muy positivamente haber podido mantener un evento de gran impacto económico y social para la ciudad.

En su decimoquinta edición, el Salón del Motor de Sevilla ha contabilizado más de 22.700 visitantes y ha superado las 900 operaciones de compraventa, cifras que confirman la fortaleza comercial de esta cita. Asimismo, el volumen de negocio generado en 2025 se sitúa por encima de los 23 millones, consolidando al Salón como una de las principales muestras sectoriales que acoge Fibes.

Durante la inauguración del evento, el presidente de la Federación de Empresarios del Metal (FEDEME), Francisco J. Moreno Muruve, subrayó que el Salón del Motor de Sevilla "es un referente nacional del sector de la automoción, con más de 3.000 vehículos en exposición y una oportunidad única para dinamizar la economía local". Estas declaraciones ponen de relieve el carácter estratégico del Salón tanto para los concesionarios y empresas participantes como para el posicionamiento de Sevilla como epicentro del motor en el sur de España.

La edición de 2025 ha vuelto a reunir a los principales concesionarios y marcas del mercado, ofreciendo una amplia y diversa oferta de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión, eléctricos y KM0, además de servicios y soluciones vinculadas a la movilidad. Un espacio que, año tras año, se consolida como punto de encuentro imprescindible para profesionales del sector y público general.

A pesar de las dificultades sobrevenidas, el Salón del Motor de Sevilla 2025 reafirma su compromiso con la automoción y con la ciudad, demostrando su capacidad de adaptación y su contribución decisiva al desarrollo económico y comercial de Sevilla.

Desde su primera edición, el Salón ha superado los 672.000 visitantes y ha registrado cerca de 29.900 vehículos vendidos, consolidándose como el principal escaparate de Andalucía para la compra de vehículos en todos sus segmentos.

El Salón del Motor de Sevilla está organizado por la Federación de Empresarios del Metal (FEDEME) y promovido por ASCONSE, Asociación Provincial de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla, y ASOCASIÓN, Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla, ambas integradas en FEDEME. El evento ha contado con el patrocinio de BBVA Consumer Finance, Santander Consumer Bank, Caixabank Payments & Consumer, Sofinco e Ibercaja, así como con la colaboración de los hospitales Quirónsalud de Sevilla.