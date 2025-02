Tres artesanos de Sevilla, entre los ceramistas destacados por la Guía Repsol

Más allá de las recomendaciones gastronómicas y de establecimientos hosteleros alrededor de toda España, la Guía Repsol es, en realidad, una guía turística que no está centrada exclusivamente en la comida sino en otros aspectos relacionados con los viajes y el desplazamiento de visitantes por las diferentes ciudades de la geografía española.

Una de ellas es Sevilla, donde la Guía Repsol, antes denominada Campsa, ha querido reseñar a tres artistas artesanos que proceden de la hispalense y cuyos productos están basados en la cerámica. Y es que una de las actividades que desde hace cientos de años define a Sevilla es la cerámica, gracias a los barros que se encontraban en la capital para elaborar este tipo de productos. Un buen ejemplo de ello fueron Justa y Rufina, las hermanas sevillanas dedicadas a este oficio que se acabaron convirtiendo en patronas de la capital. Los artesanos que, en esta ocasión, ha querido destacar la Guía Repsol han sido los siguientes:

Virgen Cerámica

Detrás de esta marca se encuentra Virgina Paz, una joven artesana que llegó a la cerámica de forma completamente casual tras haber realizado otros trabajos como fotógrafa, ilustradora, decoradora e, incluso, camarera. Tal y como destacan en la Guía Repsol, el nombre de su taller guarda relación con las tantas vírgenes que realizó para decorar la ciudad, aunque sus trabajos también se enfocan en la realización de piezas como jarrones o tazas. Próximamente presentará la exposición Tres patas pa´ un banco junto a otros artistas sevillanos. Su espacio se encuentra en la calle Divina Pastora.

Pablo Little

Detrás de esta marca se encuentra Pablo Little, un cordobés afincado en Sevilla que tiene su taller en un espacio conjunto con otros artesanos que el Ayuntamiento de Sevilla construyó para dedicarlo a este fin. Si por algo se caracteriza este artista es, como destacan en la guía, por hacer material los dibujos que realiza. Y es que él mismo se considera «dibujante y principiante de ceramista», a pesar de que ya lleva años dedicándose a ello. Una de sus últimas exposiciones ha sido Keep it cute, expuesta en Málaga. Próximamente podrá mostrar sus creaciones en una muestra en Taiwán.

Yukiko Kitahara

Yukiko Kitahara es natural de Japón, aunque lleva años afincada en Andalucía. El la Guía Repsol especifican que en la actualidad tiene su taller en Gelves junto a su pareja, Guillermo, quien trabaja mano a mano con ella. Estudió cocina motivada por el oficio de su padre y su tío, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que lo que le hacía ilusión era realizar los platos en los que se servía la comida. Su marca destaca porque en ella aparecen multitud de animales como cangrejos, caballos o leones, también elaborados en cerámica. Trabaja por encargos y sus piezas se encuentran en tiendas como las de los museos Thyssen o Guggenheim, o en el restaurante Sr. Cangrejo, ubicado en Sevilla y con un Sol de la Guía Repsol.