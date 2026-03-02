El Ayuntamiento conmemorará el día de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal con un mapping y la representación del enlace en el Real Alcázar

El Ayuntamiento de Sevilla conmemorará el 500 aniversario de la boda del emperador Carlos V e Isabel de Portugal con un gran despliegue cultural en el Real Alcázar, que incluirá un videomapping abierto a toda la ciudad y la recreación teatral del enlace en los espacios históricos donde tuvo lugar.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recordado que “como pudieron comprobar el pasado sábado —con el gran desfile que rememoró la entrada de Carlos V e Isabel de Portugal a nuestra ciudad para su boda en 1526— Sevilla está celebrando de una forma muy especial este gran episodio de nuestra historia, que tendrá su fecha central la próxima semana, el 11 de marzo, cuando se cumplirán 500 años de esta boda".

“Para festejar lo que supuso este enlace entre el emperador Carlos V e Isabel de Portugal, volveremos a encontrarnos en este mismo marco del Real Alcázar para conmemorarlo como merece: poniendo en valor nuestro patrimonio, nuestra historia y la capacidad de Sevilla para seguir emocionando al mundo desde este rincón incomparable”, ha subrayado el alcalde.

Sanz ha presentado el gran espectáculo audiovisual que se proyectará sobre la Muralla y la Puerta del León, “la fachada más reconocible del Alcázar”. Se trata de una obra creada específicamente para este enclave bajo el título 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal: Entre el poder y el amor, un proyecto artístico de luz, imagen y sonido con acceso público, gratuito y abierto, sin necesidad de entrada.

El videomapping, de 12 minutos, se celebrará del 11 al 15 de marzo, con seis pases diarios cada media hora a partir de las 20:30 horas. El aforo estimado por pase es de unas 2000 personas.

El espectáculo se apoya en fuentes históricas como el trabajo de Juan de Mata Carriazo, “para ofrecer un relato contemporáneo sin renunciar a la fidelidad histórica, y contará con banda sonora original, locución e iluminación artística diseñadas expresamente para esta obra”, ha señalado el primer edil.

Además, el 11 de marzo, día exacto de la efeméride, la inauguración incorporará un acompañamiento especial con fuegos artificiales integrados en el discurso narrativo en los seis pases programados para esa jornada.

Recreación teatral del enlace

Ese mismo 11 de marzo, dentro del Real Alcázar, tendrá lugar una recreación del enlace a cargo de la compañía Teatro Clásico de Sevilla. La recreación contará con dos pases el día 11, a las 21:00 y 22:00, y se repetirá el 12 de marzo con otros dos pases en el mismo horario. Las entradas serán gratuitas y el Ayuntamiento informará en los próximos días del procedimiento para acceder a ellas.

“Invito a los sevillanos a que, a partir del próximo 11 de marzo, acudan a la Puerta del León para celebrar juntos 500 años de un acontecimiento que marcó una época y que Sevilla conmemora con un despliegue a la altura de su historia y de su ciudad”, ha concluido Sanz.