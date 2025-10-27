El Banco de Alimentos de Sevilla necesita a 4.000 personas voluntarias para colaborar en la Gran Recogida 2025

Bajo el lema Lo damos todo el Banco de Alimentos de Sevilla lanza, un año más, su gran campaña solidaria los próximos 7 y 8 de noviembre con el objetivo de movilizar a 4.000 personas voluntarias. Esta campaña se desarrollará en más de 300 puntos de recogida en toda la provincia de Sevilla. Con la implicación del voluntariado, el Banco de Alimentos de Sevilla podrá garantizar apoyo alimentario a más de 30.000 personas en situación de vulnerabilidad durante los próximos meses.

La Gran Recogida se ha consolidado como una de las piezas clave de la estrategia anual del Banco de Alimentos de Sevilla. Nuevamente, en esta ocasión la fundación combinará la recogida física de alimentos con donaciones económicas en línea de caja, dependiendo de la cadena de distribución seleccionada por el donante. Esta doble vía de donación permite mayor flexibilidad al donante y optimiza la capacidad para adquirir productos que resultan críticos en cada momento. El objetivo no es solo reunir alimentos: se trata de asegurar que el Banco de Alimentos de Sevilla cuente con reservas suficientes para responder con rapidez y eficiencia las necesidades emergentes, evitando que haya familias sin acceso a una alimentación mínima adecuada.

Leopoldo Parias, presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, hace un llamamiento directo a la conciencia social de la ciudadanía sevillana. "Con tan solo cuatro horas de nuestro tiempo en un supermercado podemos conseguir que el Banco de Alimentos siga atendiendo a más de 30.000 personas en Sevilla. La cuestión es, ¿qué son 4 horas para nosotros sí sabemos que con ello vamos a conseguir que una familia pueda tener un plato de comida caliente en su mesa? Nosotros podemos hacer que esa familia pueda tenerlo en su casa, ha explicado. Con un grupo de 8 amigos, es posible hacerse cargo de una tienda, en 4 turnos (Viernes y Sábado, mañana y tarde) de 2 personas cada uno", indican desde el Banco de Alimentos de Sevilla.

Parias subraya que la presencia visible de voluntarios en los establecimientos multiplica las donaciones y hace más tangible el mensaje de solidaridad: "Animamos a todos los sevillanos y sevillanas a que participen en esta campaña que ya se ha consolidado como una de las principales actividades del otoño".

Cómo ser voluntario

Cualquier persona interesada puede inscribirse como voluntaria en:

Página web: www.bancodealimentosdesevilla.org

Enviar un correo a voluntariado@fundacionbas.org

Llamar al teléfono 954 219 311 y solicitar voluntariado en la opción correspondiente

Desde la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla instan a la ciudadanía a actuar, a movilizarse, a contagiar ese espíritu solidario entre vecinos, asociaciones, colegios, hermandades, grupos juveniles y redes sociales.