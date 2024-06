Todas las banderas del Orgullo LGTBIQ+ 2024 que verás en Sevilla y su significado

Durante todo el mes de junio la ciudad de Sevilla se prepara para acoger la fiesta del Orgullo LGTBI, una celebración que tendrá lugar el próximo 28 de junio pero que llenará a la hispalense de talleres y eventos para conmemorar este día.

El objetivo de esta celebración, que tiene lugar en multitud de ciudades del mundo, es defender los valores de igualdad, tolerancia y dignidad para las personas pertenecientes al colectivo LGTBI en su más amplio espectro.

Y dado que una de las reivindicaciones de dicho colectivo es dar visibilidad a las diferentes realidades sexuales y de género, desde hace unos años a la actualidad la tradicional bandera arcoíris se ha visto acompañada de otras muchas banderas que representan a diferentes grupos. De esta manera hay una bandera para las personas trans, otra para las mujeres homosexuales u otra para las personas intersexuales.

Es posible que durante la marcha por el Mes de la Diversidad, que en Sevilla tendrá lugar el próximo sábado, 29 de junio, a las 19:30 horas, veas muchas de estas banderas ondeando por la ciudad. Si quieres conocer a qué colectivo representa cada una de ellas, aquí te dejamos el listado completo para que puedas identificarlas:

Bandera Arcoíris

Es la bandera más tradicional y aunque haya tenido modificaciones a lo largo de los años, se considera inclusiva para todo el colectivo.

Fue diseñada en 1978 por el activista americano Gilbert Baker, para celebrar el día del orgullo en San Francisco, y se inspiró en la canción 'Over the rainbow', compuesta por Harold Arlen y con letra de Yip Harburg.

La bandera original tenía ocho colores, ya que incluía el rosa y cada franja se asociaba a algo: el rosa, a la sexualidad; el rojo, a la vida; el naranja, a la salud; el amarillo, a la luz del sol; el verde, a la naturaleza; el turquesa, al arte; el azul, a la serenidad y el violeta, al espíritu.

Bandera Trans

La bandera Trans la creó en el año 1999 Mónica Hlem, una mujer trans estadounidense. Según la explicación que ella misma dio, las rayas azules representaba el color que de forma tradicional se identifica con los chicos. El rosa, en este caso, el atribuido a las niñas, mientras que el blanco vendría a designar a las personas intersexuales, que están en transición de cambio de género o cuyo género no está definido.

La bandera trans no se ondeó por primera vez hasta el año 2000 durante unas marchas que tuvieron lugar en Arizona.

Bandera Lésbica

Existen diferentes banderas lésbicas, pero la más popular es la creada por la artista Emily Gwen, quien la diseñó en 2018 con el objetivo de abarcar todo el espectro de identidades del colectivo LGTBI. Sus colores representan la disconformidad de género, la independencia, el sentimiento de comunidad, serenidad, amor, sexualidad y feminidad.

Bandera Lésbica Labrys

Hay una bandera diferente para representar al colectivo lésbico: la que tiene el hacha Labrys, un símbolo de la antigua civilización minoica, la cual era matriarcal.

En esta bandera el hacha está sobre un triángulo negro que se utiliza como símbolo de solidaridad ya que en Alemania nazi este se usaba para marcar a prisioneros en los campos de concentración que fueran mujeres no heteronormativas, lesbianas, trabajadoras sexuales... Por último, el morado en la bandera representaría el color del feminismo.

Bandera Bisexual

Una de las reivindicaciones dentro del colectivo es la invisibilidad que sufren las personas bisexuales, ya que su identidad suele quedar reducida a "gays" o "lesbianas", sin embargo esta comunidad es de las más numerosas en el grupo LGTBI.

Su bandera fue diseñada en el año 1998 por Michael Page. Tiene tres colores: el rosa representa la atracción por el mismo sexo; el azul, la atracción por el sexo contrario y el morado, que es la mezcla de los dos colores, simboliza la atracción por ambos sexos.

Bandera Intersexual

Las personas intersexuales son aquellas que nacen con características de ambos sexos y que, por tanto, no encajan en el patrón masculino o femenino. Aunque en muchos casos estas características pueden identificarse físicamente en el momento del nacimiento (por ejemplo un bebé con gónadas masculinas y femeninas apreciables), no siempre es así y dichas características pueden llegar a ser visibles en la etapa adulta. Se han dado caso de personas con genitales femeninos que en la adolescencia han tenido crecimiento del bello facial, por poner ejemplos reales. No son personas transexuales, sino individuos que tienen características de ambos sexos.

Tradicionalmente lo que sucedía con muchas personas intersexuales era que, si se identificaba en el momento del nacimiento su intersexualidad, el equipo médico realizaba una intervención quirúrgica para adaptar sus genitales al binarismo hombre o mujer. El handicap con esto era que, en algunos casos, las personas no se identificaban en su etapa consciente con el sexo "asignado" a sus genitales.

Erróneamente se ha conocido a las personas intersexuales como hermafroditas, pero el término no es correcto. El amarillo y el morado en la bandera, de hecho, aparecen porque han sido colores tradicionalmente asociados a lo hermafrodita. El círculo simboliza la totalidad y el derecho a decidir quiénes y cómo quieren ser.

Bandera Asexual

Las personas que forman parte del espectro asexual son aquellas que no suelen sentir atracción por nadie. Aunque sea un colectivo que haya estado muy invisibilizado y estigmatizado (de hecho se llegó a considerar una enfermedad) la asexualidad es legítima y son muchas las personas que se sienten identificadas bajo este paraguas.

Dentro de este espectro puede haber quienes no se sientan atraídas por nadie, quienes sientan atracción por algunas personas en circunstancias muy concretas o aquellas que solo sienten atracción cuando establecen una conexión emocional. Este último caso es también conocido como demisexualidad y no siempre se engloba dentro de la asexualidad.

El negro de esta bandera representaría la asexualidad, el gris se identifica el individuo tanto sexual como asexual y el morado estaría relacionado con el colectivo en sí.

Bandera Pansexual

La pansexualidad es la orientación de quienes sienten atracción por cualquier persona independientemente de su sexo, género o identidad. La atracción que pueden sentir puede ser tanto sexual como romántica, para establecer un vínculo afectivo. Es una de las identidades que desde la heteronorma más trabajo cuesta entender, pero hay algunas personas famosas como Miley Cyrus que llegó a reconocer en 2015 que era pansexual.

Bandera Polisexual

A diferencia de alguien pansexual, una persona polisexual se siente atraída por varios géneros (masculino, femenino, no binario, etc.) pero no por todos, algo que sí puede sucederle a las personas pansexuales.

La bandera fue compartida por primera vez en 2012 por un usuario de la red Tumblr que criticaba que las personas polisexuales no tuvieran su propia bandera. Para crearla tomó como referencia las banderas bisexual y pansexual.

Bandera Demisexual

La bandera demisexual conserva los mismos colores de la bandera asexual, pero su diseño es diferente. No se conoce cuál es su origen pero sí se sabe que nació en 2006 cuando un miembro de la plataforma AVEN explicó cuál era su condición sexual, ya que no se encontraba representado en ninguna identidad.

Las personas demisexuales tienden a sentir atracción cuando hay alguna conexión previa. Por ejemplo, se sienten atraídos y atraídas por la inteligencia de alguien y es entonces cuando comienzan a experimentar atracción sexual, pero no lo hacen antes. El estímulo físico queda para ellos es un segundo plano, al no al principio.

Bandera No Binaria

Las personas 'genderqueer' o no binarias no se identifican como personas pertenecientes a un género específico, sino que sienten cierta divergencia y se asignan características particulares de determinados géneros para cumplir sus deseos de identidad.

Entendiendo el género como una construcción social y cultural, no se debe confundir el no binarismo con la intersexualidad ni la transexualidad. En el caso de la intersexualidad son personas con características sexuales masculinas y femeninas, independientemente del género del que se sientan. Las personas transexuales son aquellas cuyo sexo no se corresponde con su género. Es decir, pueden tener los genitales sexuales de un hombre, por ejemplo, pero se sienten mujeres (su género es femenino).

Fue un chico de 17 años, Kye Rowan, quien en 2014 presentó la bandera para la comunidad no binaria. Está compuesta por cuatro franjas: la amarilla se asocia a aquellos que sienten que su género está fuera de la concepción binaria hombre-mujer; la blanca, para quienes tienen muchos géneros; la morada, para quienes consideran que su género es una mezcla del femenino y el masculino; y el negro para los que no se identifican con un género en particular.

Bandera Agénero

Las personas agénero no se sienten parte de ningún género y se encuentran dentro del espectro no binario, que es muy amplio.

En 2014, una artista agénero de Nueva York diseñó esta bandera como respuesta a la creciente cantidad de personas que no se sentían incluidas en ninguna de las banderas: las sin género. Sus colores negro y blanco representan esta ausencia de género, mientras que el verde simboliza las identidades no binarias de las que forman parte.

Bandera Género Fluido

Los 'gender fluid' también son personas no binarias que se identifican con ambos géneros y su identidad fluye por épocas. A veces se sienten mujer, otras hombre y otras no se identifican con ninguno. A pesar de que en la heteronorma esta realidad sea desconocida, existe un amplio porcentaje de personas que se sienten dentro del género fluido. De hecho es posible que su bandera sea de las más vistas en las marchas del Orgullo.

Bandera Poliamor

La bandera del poliamor más popular data del año 1995 y representa a las personas tanto heterosexuales como no heterosexuales que se identifican con el pensamiento no monógamo.

Su creador, Jim Evans, incluyó el símbolo ‘pi’ en el centro de la bandera para representar el valor que las personas de este colectivo otorgan tanto al apego emocional como a las relaciones físicas. En 2017, la Universidad del Norte de Colorado puso en el plano una nueva versión de la bandera poliamorosa, rediseñándola para incluir un símbolo del infinito que sustituyera al original ‘pi’.

Otras banderas inclusivas

En los últimos años se han incorporado nuevas versiones más inclusivas a la tradicional bandera arcoíris. De esta forma hay banderas que aúnan ésta con la transexual y la intersexual y que incluso han añadido los colores blanco, marrón y negro para hacer alusión a las personas racializadas, ya que es uno de los colectivos más vulnerables dentro de las identidades LGTBI. Estas son algunas de las banderas que han sido una evolución de la tradicional: