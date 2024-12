El bar de Sevilla "que no es de paso del turismo" y que sirve los guisos de siempre

El aumento del turismo en la mayoría de ciudades y pueblos de muchos países del mundo está provocando grandes cambios en estos lugares que muchos colectivos tachan de ser poco sostenibles. Junto a este fenómeno se ha estado produciendo, durante años, otro relacionado con el efecto de la globalización: el incremento de establecimientos de diferente índole (peluquerías, bares, tiendas) que lucen de forma similar y que vienen a ofrecer productos muy parecidos.

Sevilla no es ajena a este proceso de transformación y, en consecuencia, cada vez es más frecuente encontrar restaurantes abarrotados de turistas y en los que no hay nadie de la ciudad. Frente a esta realidad, son muchas las personas que reivindican los bares de toda la vida, con la comida de siempre, las que preparaban las madres y abuelas andaluzas y en los que se pueda coincidir con los vecinos y vecinas del barrio.

Esta es, precisamente, la reivindicación que hace María Jesús Pérez Bancalero, más conocida como Chari, del bar Kiko de la Chari, una casa de comidas ubicada en Sevilla que elabora guisos caseros y que goza de tener una clientela que valora la comida más tradicional de la tierra. Sus palabras han sido recogidas durante una entrevista con En Sevillano, un proyecto comunicativo de la agencia RT Comunicación en el que han querido conocer más de cerca a esta sevillana que lleva casi 40 años al frente de su negocio.

"Mi sitio no es de paso del turismo", argumenta Chari durante su intervención. Y sigue: "A las 11:30 o a las 12:00 ya están comiendo, cosa que yo todavía no tengo abierto. A las seis o a las siete, como mucho, ya están cenando, cosa que yo todavía no tengo abierto, que abro a las ocho". La propietaria explica que su casa de comidas es frecuentada tanto por personas que la han visto anunciado en internet o se la han recomendado algunos amigos como por clientes de toda la vida, que llevan casi cuatro décadas acompañándola. Respecto a quienes están de paso por la ciudad, detalla que sobre todo al turismo nacional le encanta la comida que prepara, pero puntualiza que en ningún momento va a cambiar su forma de hacer las cosas. "Yo voy a mi forma y el cliente siempre se ha adaptado a mi casa", sostiene en la entrevista.

Un bar de los de siempre

El bar Kiko de la Chari se ubica en la calle Herbolarios, número 17, muy cerca de la Alfalfa. Este bar nace en el año 1985, después de que María Jesús (Chari) adquiriera el local del antiguo Bar Kiko, de ahí que con el tiempo el nombre se acabara transformando al de "Bar Kiko de la Chari". En él, tanto la propietaria como sus hijos se han dedicado a servir todo tipo de guisos caseros durante casi cuatro décadas.

Desde sus inicios esta casa de comidas de pequeño tamaño aunque con terraza ha mantenido el mismo aspecto y la misma esencia. En ella se puede disfrutar de potajes y guisos como puchero, patatas guisadas con carne, potaje de garbanzos, albóndigas en salsa y algún que otro plato combinado, entre otras opciones de una carta que ha permanecido casi intacta.

Con sus casi 73 años, esta mujer que sigue al frente del Bar Kiko de la Chari, sigue llenando sus mesas día tras día, ofreciendo un servicio que poco ha variado desde su creación y que está desapareciendo en la ciudad. Tal está siendo su labor que en mayo de 2023, el Ayuntamiento de Sevilla otorgaba la medalla de la ciudad a Chari, una sevillana que lleva la comida de su tierra por bandera y que sigue trabajando a destajo para ofrecérsela a todos sus clientes.