El bar de Viapol que lleva veinte años sirviendo una de las mejores salsas al whisky de toda Sevilla

Encontrar bares en los que se sirva la comida más propia de la gastronomía sevillana no es una tarea demasiado difícil en la ciudad. Pero hacerlo en un entorno como los de siempre, con un ambiente de barrio y en un lugar por el que parece que no ha pasado el tiempo, ya no resulta tan fácil, especialmente en las zonas más céntricas de la hispalense.

En el barrio de Viapol, concretamente en la calle José Recuerda Rubio, número 5, se encuentra uno de esos establecimientos con solera que mantiene la esencia de antaño y cuyas tapas son conocidas por todos los vecinos y vecinas de la zona, así como por el resto de sevillanos. Y es que si por algo es famoso el Bar Tapas Viapol, que es como se llama este negocio, es por hacer una de las mejores tortillas al whisky de la ciudad.

Una salsa al whisky auténtica

Así ha podido atestiguarlo Gracia Rodríguez, de la cuenta @de_paseo_por_sevilla en Instagram, quien además de hablar de la historia y las curiosidades de la hispalense, ha acudido a este establecimiento que lleva dos décadas abierto para hablar de sus tapas. Tal y como sostiene esta sevillana en su vídeo, la salsa al whisky que acompaña a esta tortilla «es de las de verdad, de las que se hacen con un buen aceite de oliva, mucho ajo y un buen chorreón de Brandy, que no de whisky».

Además de la famosa tortilla al whisky del Bar Tapas Viapol, en este establecimiento también sirven boquerones fritos, solomillo al whisky, patatas aliñadas, champiñones rellenos, chicharrones caseros o caracoles en temporada, entre muchas otras opciones tanto vegetales como de pescado y de carne.

Durante su visita a este establecimiento Gracia también probó los caracoles, el liaíto de mero relleno de salmón, el mantecaíto, que como ella misma dice, «para quien no lo sepa es solomillo al whisky con todos sus avíos dentro del pan». A esto añadió la carrillada ibérica al vino tinto y una tapa de atún al ajo con pimientos aliñados. «Dos buenas combinaciones» añade, haciendo alusión a esto último. En su carta también cuentan con postres caseros, como el coulant de chocolate con helado.

Bar Tapas Viapol cuenta con un amplio salón interior con varias mesas bajas, una barra con bancos altos en la que se puede tomar un aperitivo más ligero y una amplia terraza, también con mesas bajas, perfecta para las noches de verano. Este negocio abre de miércoles a sábado de 12:30 a 16:30 horas y de 20:30 a 23:30 horas, aunque los viernes y los sábados se extiende hasta medianoche. Los domingos y los martes abren de 12:30 a 16:30 horas y los lunes permanece cerrado por descanso del personal.