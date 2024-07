Los mejores barrancos de la provincia de Sevilla para hacer durante el verano

Sevilla, por su situación geográfica (se extiende a lo largo de una llanura) no es la provincia más idónea para la práctica de deportes de aventura relacionados con la montaña, tales como la escalada o el descenso de barrancos. Es por este motivo por el que las principales actividades de este tipo se puedan practicar, únicamente, en la zona de la Sierra Norte, ubicada a algo más de una hora desde la capital en coche pero que cuenta con un terreno más idóneo para ello. De hecho, la única zona de escalada de la provincia se encuentra en el Cerro del Hierro.

Con los barrancos sucede algo parecido, ya que es el término municipal de Almadén de la Plata donde se encuentran los dos únicos lugares para la práctica de este deporte que se convierte en un reclamo durante los meses de verano. Aquí te hablamos de cuáles son estos dos sitios y qué debes tener en cuenta si quieres hacer descenso de barrancos para disfrutar de los espectaculares saltos de agua de la Sierra Norte de Sevilla.

Barranco de Las Calzadillas

El barranco de Las Calzadillas se encuentra en Almadén de la Plata y es de dificultad baja, con varios rápeles progresivos y algunos saltos que lo hacen muy divertido. Puesto que se encuentra en un Parque Natural para hacerlo es necesario entrar con un guía o tener permiso. Aunque es un barranco sencillo hay que hacerlo con profesionales que puedan asistir en los rápeles y durante la ruta. Para hacerlo no se necesita tener conocimiento previo ya que para eso están los guías que cuentan con elementos de seguridad para realizar los diferentes descensos sin que haya riesgos. Por lo general las empresas que se dedican a hacer estas actividades dotan de todo el material a los clientes (incluyendo neoprenos).

Barranco de Risco Blanco

Se trata del segundo barranco de la provincia de Sevilla. Aunque suele ser una actividad cuyo reclamo crece en los meses de verano, lo ideal es hacer el descenso en primavera ya que el agua lleva más caudal. Cuenta con varios saltos de agua y toboganes que también lo convierten en una ruta muy divertida. De hecho, dicen que de los dos, este es el más bonito de la provincia.

El barranco se encuentra en el Parque Natura Sierra Norte de Sevilla, por ello se debe solicitar autorización de la Delegación Provincial de Sevilla de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, al menos con 15 días de antelación. El permiso sirve para poder traspasar las dos cancelas cerradas que tenemos hasta al barranco. Si no se tiene un conocimiento absoluto sibre cómo realizar esta actividad es necesario contratar a profesionales que asistan el recorrido.

Lo que hace a este barranco tan espectacular son los paisajes de los que se puede disfrutar durante el descenso, con pozas de color verde oscuro y muy hondas.

Consejos para hacer barranquismo

El descenso de barrancos es una actividad de riesgo que si se realiza de la forma adecuada no tiene por qué entrañar peligro. El material con el que se realiza y el acompañamiento de profesionales suponen una ganrantía casi total para que no ocurra ningún problema. No obstante se trata de una práctica que debe hacerse con conocimiento y con el material necesario, siempre testado y en buen estado. Existen numerosas empresas que se dedican a hacer descenso de barrancos con personas que no necesitan tener conocimientos previos sobre ello. Una de las más conocidas es Sierra Extreme, que trabaja frecuentemente en estas zonas de la provincia de Sevilla.

El modo habitual de progresión en barrancos es hacerlo en grupo compacto avanzando en fila india. De este modo, no solo se colabora en las dificultades y se puede avisar de los obstáculos de un modo eficiente, sino que cada miembro del grupo es capaz de atender y asistir rápidamente al resto si fuera necesario. Para una progresión segura se hace necesario que quien abra y cierre el grupo sean personas capacitadas para anticipar riesgos.

Los barrancos de la la provincia de Sevilla no entrañan demasiada dificultad pero sí son largos, por lo que es necesario tener algo de condición física para poder realizarlos, ya que la actividad puede extenderse durante seis horas desde el inicio hasta su fin.