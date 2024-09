La barriada del Retiro Obrero de Sevilla celebra este sábado su XIV Velá

Este sábado día 21 de septiembre se celebra la XIV Velá de la Barriada del Retiro Obrero de Sevilla, en la que se festejará también el XX aniversario de la Asociación Vecinal Retiro Obrero, que se creó para defender y proteger esta "inusual barriada" de Sevilla.

La Velá contará con las actuaciones de la cantante María Valdivieso, acompañada por el gran guitarrista jerezano Alfredo Lagos, y concluirá con con el grupo rockero Distrito Bonzo. Durante el acto se le rendirá homenaje y reconocimiento a Francisca Pantoja y a otros vecinos.

Basilio Moreno, presidente de la entidad vecinal, recuerda que el Retiro Obrero se ha identificado con la aldea gala de Asterix y Obelix por su resistencia a ser derribado y olvidado "como los amigos de la innovación urbanística pretenden". Este barrio data de 1928, por lo que cumplirá su centenario un año antes del aniversario de la Exposición Iberoamericana de 1929. Fue obra del arquitecto regionalista José Gómez Millán y su construcción estuvo impulsada por "dos grandes de los derechos sociales en Sevilla, como Antonio Olleros y Sierra y Amante Laffón y Fernández.

Velá cartel jpg / AHRO

Explica que este barrio es "inusual" por el diseño innovador que tuvo en su época, un estilo que fue envidia de toda Europa, como así lo reflejan las visitas que recibió de franceses, alemanes e ingleses interesados por su diseño y construcción. En el Pabellón de España se expuso una maqueta de este barrio como un adelanto arquitectónico de la nueva Sevilla que entraba en el siglo XX.

La barriada cuenta con varios tipos de viviendas, bloques de 3 plantas, casa unifamiliares en distintos tamaños y un surtido de espacios comunes para hacer agradable la vida a sus vecinos. Si hablamos de equipamientos acogía colegio de niños y niñas, guardería infantil para mujeres trabajadoras, economato, almacén de mantenimientos de las viviendas, casa de administración y gestión de la barriada, dispensario médico (donde pasaba consulta D. Federico Argüelles Teherán). biblioteca, centro de vecinos para reuniones, casa de baños con duchas, bañeras y piscinas cubiertas y una pequeña capilla dedicada a la Sagrada Familia.

El presidente de la asociación de vecinos relata que en el Plan urbanístico de la ciudad presenta una actuación denominada ARI DM10 (Área de Reforma Interior Distrito Macarena nº 10) que prevé "el derribo de 22 viviendas de la barriada bajo la excusa de realizar una carretera, una más". Y relata que los vecinos, el 19 de septiembre de ese mismo año, se movilizan hasta constituir la asociación AHRO (Asociación Histórica Retiro Obrero) el día 24 de septiembre 2004. Consiguen presentar una alegación en su defensa con más de 10.300 firmas de apoyo y se logra tumbar esa actuación urbanística. "Por ese motivo de creó la Velá. Es la forma de expresar el agradecimiento a Sevilla y vecinos del apoyo en defensa de la barriada", cuenta Basilio Moreno.

"A día de hoy, AHRO sigue trabajando por la conservación de su barrio, el Retiro Obrero. Las intenciones de derribo y acoso no cesan y falta el apoyo municipal. Se consiguió una conservación tipológica que sobre la que los técnicos de la Gerencia miran para otro lado sin escrúpulos ni profesionalidad. Llevan más de un año “jugando” con un anteproyecto de protección sobre el que no vemos intención de que se materialice, y en las últimas denuncias por estar fuera de ordenación no son aplicadas las normas vigentes. La lucha continúa y en la Velá recuperaremos fuerza para seguir en nuestro empeño", concluye el presidente Basilio Moreno.