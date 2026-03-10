Bromas y tópicos que los sevillanos escuchan cuando salen de Sevilla: Desde la Cruzcampo hasta la falta de playa

Sevilla es una de las ciudades más famosas de España no solo por su cultura, la belleza de sus calles y monumentos o su gastronomía, sino porque históricamente ha sido uno de los lugares más importantes del mundo, especialmente en el siglo XV.

Su relevancia a varios niveles, especialmente el turístico, hace que desde fuera se pueda ver como un lugar en el que todo el mundo viste y piensa igual, o en el que parece que cada vecino y vecina sabe bailar flamenco. Esa imagen, repetida en películas, guías turísticas y discursos populares, ha contribuido a construir una identidad reconocible, pero también ha reducido la complejidad de una ciudad que es mucho más que ese imaginario folclórico.

Lejos de tratarse de una realidad, se ha demostrado en numerosas ocasiones que no se trata mas que de prejuicios que giran en torno a la ciudad y sus habitantes y que siguen extendiéndose, especialmente en otras ciudades de Andalucía. Estos son algunos de los que escuchan los sevillanos cuando ponen un pie fuera de su provincia:

La guasa con la Cruzcampo

No hay broma que más se escuche en otras ciudades como la que tiene que ver con la Cruzcampo y su sabor. Fuera de Sevilla hay quienes aseguran que esta cerveza original de la capital andaluza no está buena y que incluso no sabe igual que en otros lugares. Frente a esta broma aparecen otras cervezas andaluzas que compiten con la Cruzcampo, como la Alhambra, de Granada, o la Victoria, de Málaga. Lo cierto es que no se trata de otra cosa mas que de un tópico que se sigue manteniendo a pesar del paso del tiempo y que incluso despierta simpatía.

El consumo de cerveza tiene un gran carácter social / M. G.

La "playita" de Sevilla

Si algo es indiscutible es que Sevilla es una ciudad de interior, pero su proximidad con la costa onubense y gaditana da lugar a que muchos sevillanos y sevillanas se desplacen en verano a estos lugares para disfrutar del mar y del buen tiempo. Esto es algo que, parece ser, no siempre sienta bien, lo que deriva en escuchar aquello de que "como Sevilla no tiene playa, las de Huelva y Cádiz están repletas de sevillanos".

https://static.grupojoly.com/clip/4d46bf34-9c9c-4b76-bacc-7d004dd955f5_16-9-aspect-ratio_1600w_0.webp

Cuesta Maneli.

"Todos los sevillanos son iguales"

Y con iguales, este tópico suele ir acompañado de la palabra "cayetano", que es una forma de llamar, de manera despectiva, a quienes consideran "pijos". En lo material se suele identificar a estas personas con quienes llevan una vestimenta concreta: zapatos Naúticos, vaqueros claros o pantalones tipo chino y camisa. Pero esto no es más que un prejuicio. Ni todas las personas que visten así piensan de la misma manera ni todas las personas que hay en Sevilla se identifican con este estilo. Sevilla cuenta con una población de 700.000 habitantes, aproximadamente, lo que la convierte en un lugar en el que sería imposible que no existiera diversidad.

https://static.grupojoly.com/clip/309e6b81-28b2-4619-812c-d05ac798fb28_16-9-aspect-ratio_1600w_0.webp

Paseantes por Asunción.

La creencia de que la Feria de Abril es privada

Son muchos los andaluces de otras provincias los que piensan que la Feria de Sevilla es de carácter privado. Lo cierto es que el acceso al Real de la feria es completamente público y abierto a todo el mundo, como en cualquier otra feria. Lo que sí es privado es el acceso a muchas de sus casetas, que están conformadas por amigos, familiares o compañeros de trabajo.

No obstante, existen multitud de ellas que son públicas y en las que el ambiente y los precios son absolutamente iguales que en el resto de casetas del Real. Si bien es cierto que la Feria de Abril se disfruta más con alguien autóctono debido a sus dimensiones, eso no impide que quien quiera pueda adentrarse en ella y disfrutar de sus bailes, su ambiente festivo y su comida como uno más.