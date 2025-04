A la búsqueda de trajes de flamenca de segunda mano

S. V.

Si hay algo característico de la Feria de Abril, es el vestido de flamenca. Un elemento esencial que se adapta a las distintas tendencias de colores, formas y accesorios. Vinted, el marketplace de moda de segunda mano líder en Europa, presenta las últimas tendencias y consejos para encontrar el vestido de flamenca de segunda mano perfecto, reinventando la forma de vivir las fiestas una y otra vez.

No hay vestido más icónico que el de flamenca, y con la llegada de la Feria de Abril, las búsquedas se han disparado. Vinted ha analizado los datos desde enero de 2023 hasta marzo de 2025 en España, y los resultados son de lo más interesantes: la popularidad de las búsquedas de trajes de flamenca aumenta en febrero, marzo y abril un 400% de media, en comparación con los otros meses. Los trajes tradicionales de segunda mano se consolidan así como una opción real y elegida para quienes no quieren gastar tanto dinero, buscan algo más especial o, simplemente, no han tenido tiempo de hacerse uno a medida.

Pero los vestidos de flamenca de segunda mano también se adaptan de vez en cuando, combinando tradición y tendencias contemporáneas. En España, los vestidos de flamenca de color negro o rojo son los más publicados y vendidos en Vinted. De manera similar, el mantón, un accesorio clave de este tipo de vestimentas, se vende y publica sobre todo en negro, seguido de mantones de múltiples colores.

En este pasado mes de marzo, 2 de las 15 búsquedas más populares en España estaban relacionadas directamente con las Ferias de Abril, mostrando un notable aumento de interés de los miembros por trajes tradicionales.

Vinted ofrece una amplia gama de artículos y accesorios de segunda mano que complementan perfectamente con esta temporada de Ferias. Pendientes largos y coloridos, calzados populares como las cuñas o flores para el cabello, como rosas o claveles, son algunos de los complementos que se pueden descubrir en la app.

Además, Vinted dispone de múltiples filtros por atributos. En las categorías de moda, el filtro por material permite a los usuarios enfocar su búsqueda en tejidos como el algodón o el satén, especialmente a la hora de buscar trajes de flamenca.

Para aquellas personas que prefieran lunares o estampados florales, el nuevo filtro de estampados de Vinted permite a los compradores filtrar fácilmente según sus patrones preferidos, mejorando la experiencia de compra.

Sobre sus trajes para la Feria de Abril, la conocida en redes como @emedeamores, le cuenta a Vinted que “justamente tengo un vestido al que le he dado mucho uso y no creo que me vuelva a poner. Estoy segura de que una seguidora mía lo va a disfrutar mucho más que yo! Principalmente uso Vinted para darle una segunda vida a las prendas que no uso pero realmente soy mejor compradora que vendedora”.