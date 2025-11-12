La casa de comidas La Tizná será aún más hogareña en Navidad

José Antonio Barragán y Ángeles Muñoz darán esta Navidad un paso más en la cálida atmósfera familiar que caracteriza La Tizná, su casa de comidas radicada en Viapol. ¿Y qué harán? Lo que suelen hacer los anfitriones en sus hogares, sacar la vajilla de las grandes ocasiones para seguir sirviendo sus sugerentes menús elaborados con productos ecológicos, de trazabilidad garantizada y suministrados por productores de la zona, que por algo en su puerta de entrada luce eso de "venta directa del campo".

Todos los días hay algo que celebrar alrededor de la mesa: un guiso que reconcilia, una charla que se alarga, una copa de vino que se brinda “por si acaso”. Y tanto más en Navidad, cuando proliferan las comidas con seres queridos y las sobremesas se prolongan más de lo habitual... después de haber disfrutado de una cazuela para compartir con un suculento guiso al centro de la mesa.

Se puede empezar con un aguacate vegano, o una ensalada de naranjas ecológicas de El Viso con lomos de bacalao, y continuar con unas verduras de la huerta guisadas. Y luego blandir la cuchara y atacar el guiso del día, de legumbres y hortalizas hechas a fuego lento. Como en casa. La Tizná tiene algo de esa casa de la abuela a la que siempre gusta volver por su calidez especial. Donde sale la vajilla buena de la alacena cuando llega Navidad.

"Nuestro compromiso con la sostenilidad no es un argumento comercial, sino un compromiso integral que permea cada aspecto de nuestra actividad", reflexiona José Antonio Barragán, quien como sumiller también cuida su carta de vinos ecológicos y naturales que tan abierta es con las nuevas propuestas de las emergentes bodegas andaluzas. Un buen tinto gaditano elaborado con tintilla de Rota, por ejemplo, para su delicioso arroz redondo de las marismas de Isla Mayor, guisado con toro ecológico local criado en libertad, y verduras ecológicas del tiempo.

La carta ofrece varios menús, algunos con platos al centro y otros mixtos, con platos al centro y alguno individual. El menú Casa Andaluza, 30 euros, sirve copa de cerveza, tapa de chicharrón y pimientos fritos, ensalada ecológica de temporada, guiso del día con su pringá y encurtidos, pa'encima maripuris de bacalao y tarta de la abuela, así como servicio de pan artesano, agua, copa de vino y café ecológico.

Otro menú, Gloria Bendita, ofrece por 40 euros copa de sangría, tabla de quesos andaluces, ensalada ecológica de temporada, huevos rotos con jamón ibétrico, arroz con pato, setas y castañas y pastel de limón, además del servicio de pan artesano, agua, copa de vino y café ecológico. Un menú de lujo, Andalusian Crack, se va a los 65 euros con su hedonista propuesta con caviar, ostras, jamón ibérico o mormo de atún rojo, entre otros platos.