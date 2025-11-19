Una churrería de Triana repartirá raciones gratis este jueves

El negocio Churrete, ubicado en la calle López de Gomara 21, en pleno corazón de Triana, celebrará este jueves 20 de noviembre su gran reapertura con un gesto que promete atraer a muchos vecinos. A partir de las 17:00 horas, los propietarios repartirán 100 raciones de churros gratuitas a los 100 primeros visitantes que lleguen al local, con un límite de una ración por persona.

Pero las sorpresas no terminan ahí. Desde el viernes hasta el domingo de esa misma semana, Churrete lanzará una promoción especial: por cada tres raciones de churros, los clientes recibirán un chocolate clásico gratis, disponible tanto para llevar como para consumir en el establecimiento.

El equipo ha adelantado que durante la inauguración habrá más sorpresas, aunque no se desvelarán hasta el mismo día para mantener la expectación y animar a los vecinos a participar en la celebración.

Los responsables de Churrete han aprovechado la ocasión para agradecer el apoyo recibido durante el último año, un periodo que describen como especialmente complicado. “Queremos dar las gracias a todo el mundo que nos ha ayudado en esta vuelta. Teníamos muchas ganas y os prometemos que vamos a dar la talla. Llegaron ya los churritos más esperados de Triana”, aseguran en un vídeo compartido en redes sociales.