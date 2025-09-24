Ciclo de conferencias 'De Trastámaras a Austrias: entre reinas anda el juego' en la US

La catedrática de Filología de la Universidad de Sevilla Cristina Moya organiza el ciclo de conferencias 'De Trastámaras a Austrias: entre reinas anda el juego' en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla (calle Almirante Apodaca 4), que se desarrolla desde mediados de este mes de septiembre hasta mediados de octubre.

Lo organizan la Facultad de Filología de Sevilla y la consejería de Universidad de la Junta, en colaboración con la consejería de Cultura y la UIMP.

Estas son las conferencias programadas para los días que vienen

30 de septiembre de 2025. 18:00 h

Sagrario López Poza (Universidad de La Coruña)

Divisas de damas de las Casas Trastamara y Austria

7 de octubre de 2025. 18:00 h

José Martínez Millán (Universidad Autónoma de Madrid)

Las mujeres en la Casa de Austria: su importancia en la política de su tiempo

14 de octubre de 2025. 18:00 h

José Luis Gonzalo Sánchez-Moleno (Universidad Complutense de Madrid)

Libros y lecturas en la educación y vida cotidiana de las mujeres de la Casa de Austria en España durante el siglo XVI

La primera conferencia tuvo lugar el 16 de septiembre a cargo de Diana Pelaz Flores (Universidad de Santiago de Compostela) sobre Articular la Casa Trastámara desde la reginalidad: agencia, modelos y actuaciones.

Le siguió el 23 de septiembre de 2025 (18:00 h) la conferencia a cargo de Óscar Villarroel (Universidad Complutense de Madrid) sobre Mujeres y diplomacia: la relación insospechada.