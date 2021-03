El otro cine Americano

La octava edición del Festival de cine independiente norteamericano de Barcelona, el Americana, contará con una versión online además de su modalidad presencial, que este año se extiende también a Madrid. Filmin acoge hasta el próximo 14 de marzo una nutrida representación de las casi 80 películas de las distintas secciones, algunas de ellas títulos destacados de la temporada pasada como el que inauguraba el festival el pasado día 2, El verano de Cody (Driveways), de Andrew Ahn, el juego meta-ficcional Black Bear, de Lawrence Michael Levine, la ganadora de último SXSW Freshman Year (Shithouse), de Cooper Raiff, la distopía geek Lapsis, de Noah Hutton, Summer white, de Rodrigo Ruiz Patterson, Small town Wisconsin, la cinta de Niels Mueller producida por Alexander Payne, The killing of two lovers, de Robert Machoian, Funny Face, de Tim Sutton, o los documentales Spaceship Earth, sobre la fallida experiencia piloto Biosphere 2 en los 90, Bienvenidos a Chechenia, sobre la persecución de los homosexuales en aquella república ex-soviética, y Bloody nose, empty pockets, de Bill y Tony Ross, una incursión en el decadente universo de un bar de Las Vegas donde cada día se reúnen un puñado de alcohólicos y marginales retratados con empatía y dignidad.

Casi todos los cortometrajes del festival también estarán disponibles para los suscriptores de la plataforma, siete de ellos procedentes de Sundance, entre los que se cuenta A Concerto is a Conversation, de Kris Bowers y Ben Proudfoot, que se ha colado en la shortlist de los Oscar de 2021.

Exclusivamente en Filmin, la sección Discoveries acoge una selección de títulos que pasaron por anteriores ediciones del festival, como los documentales Love True, de Alma Ha’rel, y Life itself, sobre el influyente crítico Roger Ebert, Starlet, de Sean Baker, Take me to the river, de Matt Sobel, la hilarante Thunder Road, de Jim Cummings, o la animación siempre provocadora de Bill Plympton en Cheatin’.

Diez años de Márgenes: ‘Costa da morte’

Hoy valor consolidado del Novo Cinema Galego que abandera y representa por el mundo al mejor cine español contemporáneo en sus formatos híbridos y experimentales y su doble convocatoria de lo documental y lo fantasmagórico, director también de la reciente y extraordinaria Lúa vermelha, Lois Patiño (Vigo, 1983) se daba a conocer en los festivales nacionales e internacionales en 2013 con este ensayo documental sobre ese territorio abierto a la leyenda y la tragedia que es la Costa da Morte en el Atlántico gallego.

Considerada durante el Imperio Romano como frontera del fin del mundo, su nombre proviene de los naufragios que han sucedido a lo largo de historia en esta zona de rocas, nieblas y temporales. Patiño las recorre y atraviesa observando y escuchando (desde la distancia) a las personas que la habitan, pescadores, mariscadores o madereros cuyo trabajo, recuerdos y relatos mantienen una relación íntima y una batalla diaria con el entorno natural. El viento, la piedra, el mar y el fuego son también personajes en este filme, y a través de ellos nos acercamos al misterio del paisaje entendido como unidad junto al hombre, la historia y el mito.

Costa da morte se proyecta en el Auditorio del Cicus el próximo lunes 15 de marzo a las 19h. Entradas: 3 euros (previa reserva online).

Paisajes y senderos del último cine chino

El programador del SEFF y docente todoterreno Javier H. Estrada también es el responsable de guiar a los inscritos (de forma gratuita) por los senderos del nuevo cine chino en un taller de cuatro jornadas con proyecciones que se celebra en Cicus desde el pasado martes 9 y hasta mañana viernes 12, y que abordará el reflejo en el cine reciente de algunos de sus más destacados autores (Diao Yinan, Bi Gan o el fallecido Hu Bo) y también en el de algunos cineastas menos conocidos (Liu Jiayin, Zhu Shengze), de “la inmensidad territorial, étnica y cultural de China, a través de innovadoras miradas críticas con el autoritarismo gubernamental”.

El cine de una “nueva generación que está retratando la complejidad identitaria del gigante asiático como nunca antes, ampliando sus horizontes estéticos y temáticos, reformulando un legado tan colosal como desconocido por el espectador europeo”.

Cine y mujer en la Fundación Tres Culturas

Con los nuevos horarios, vuelven los ‘Martes de cine’ a la Fundación Tres Culturas, y lo hacen para celebrar el Día de la Mujer con un pequeño ciclo de tres títulos de temática femenina o dirigidos por mujeres. El próximo día 16, a las 19:30 h. (previa inscripción), le toca el turno a la interesante y premiada cinta argelina Papicha. Sueños de libertad, de Mounia Meddour, que recrea la resistencia de la joven estudiante Nedjma en plena escalada integrista en los años 90.