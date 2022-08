Los conciertos de las Noches en los Jardines del Alcázar registran más de 20.000 asistentes a un mes de su finalización

Desde que el pasado 23 de junio se iniciara la XXIIIª edición de Noches en los Jardines del Real Alcázar, ya han asistido a sus conciertos un total de 20.484 personas. La actividad continúa hasta el 17 de septiembre y se adentra en su décima semana de recitales, que se realizarán del 22 al 27 de agosto, de lunes a sábado.

Programación de las Noches del Alcázar del 22 al 27 de agosto

Hoy, lunes 22 de agosto, actuarán el cantaor sevillano Manuel de la Tomasa y David de Arahal a la guitarra. Manuel desciende de una de las dinastías cantaoras más importantes del flamenco en la que corre sangre de cantaores míticos como Manuel Torres, Manuel Vallejo o su abuelo José de la Tomasa. Y David de Arahal es hoy en día uno de los más brillantes guitarristas de su generación. Ambos han compartido escenarios con las figuras más reconocidas del flamenco en la actualidad. Nos presentarán Musa, un recital donde Manuel hace un recorrido por distintos cantes mostrando su personalidad y su forma de sentir en cada uno de ellos.

El martes, 23 de agosto, actuará Monia´s Q, singular propuesta basada en la fusión de diversos géneros musicales que transitan los ritmos afro-caribeños, el jazz y el flamenco, junto a cantos y toques de origen árabe. Es una formación que aboga por la integración y la asimilación de distintos conceptos musicales, y apuesta por la diversidad universal de la música como puente intercultural. El grupo muestra en sus interpretaciones una particular mixtura de ritmos, sin ataduras, sin fronteras, recreando un auténtico arcoíris de ritmos y sonidos.

El miércoles, 24 de agosto, se presenta el dúo de Johanna Rose & Javier Núñez, ambos músicos residentes en Sevilla y con una reconocida trayectoria internacional, que nace al calor de sus colaboraciones como miembros del grupo Accademia del Piacere, liderado por Fahmi Alqhai. La prensa internacional coincide en calificarlos como intérpretes virtuosos y de una gran sensibilidad. Nos presentarán el programa The spirit of the viol con el que demuestran todo el esplendor de la viola da gamba, un instrumento con origen español, en su gran trayectoria por toda la Europa barroca. Así nos ofrecerán una muestra de su repertorio desde sus orígenes hasta la época dorada, mostrando los diferentes estilos que existían en toda Europa.

El jueves 25 de agosto actuará Al Firdaus Ensemble, conjunto de música andalusí y sufí compuesto por músicos de origen inglés, español, marroquí y venezolano, con largas trayectorias profesionales. El sonido tan original de su música es un resumen de diferentes estilos musicales e incluye temas originales con influencias de la música celta y del flamenco, así como arreglos de canciones provenientes del rico legado de la tradición sufí de fuentes árabes, andalusíes y turcas. Nos presentarán un elegante repertorio que marca un viaje desde Alepo hasta Sevilla, abarcando la riqueza modal de las melodías de las distintas escuelas del Medio Oriente y el norte de África, envueltas en poesías andalusíes de grandes místicos de la época de Al-Ándalus.

El viernes, 26 de agosto, actuarán la arpista sevillana Rosa Díaz Cotán y Reham Fayed a la flauta, que se conocieron en 2004 en la Gira de la West Eastern Divan Orchestra, donde ambas fueron invitadas a participar por el Maestro Daniel Baremboin. En la actualidad ambas residen en Berlín donde Rosa Díaz Cotán ganó en 2013 la plaza de Solista de Arpa de la Orquesta Filarmónica de Nuevo Brandenburgo. Nos presentarán Spectrum, un programa que les sirve para definir o imaginarnos toda la gama de colores musicales que ofrece, pasando por los tonos suaves del repertorio de arpa y flauta clásico, mezclado con el toque casi brillante y fluorescente de A. Piazzola, el efectismo y la transparencia de B. Andrès y los tonos fuertes de B. Bartok. Todo un arco iris de sensaciones.

El sábado 27 de agosto actuará Musica Ficta, considerado uno de los grupos renovadores de la música antigua en España, que ha realizado giras y conciertos por todo el mundo. En esta ocasión el grupo lo formarán la soprano Anaïs Oliveras y el teclista y líder de la formación Raúl Mallavibarrena. Nos presentarán el programa Dolce Accenti que es un homenaje a las melodías y las letras que deleitaron los oídos en los siglos XVI y XVII en España e Italia. Un paseo por los pabellones más sofisticados de la poesía y la música culta, entrelazado con las músicas de perfil más popular. El concierto hermanará dos sensibilidades bien distintas: la de la voz, que da vida al repertorio antiguo, y la del piano, instrumento por antonomasia de la era moderna, en la que toda música es acogida y defendida para disfrute de las almas contemporáneas.

Las entradas se pueden adquirir al precio único de 7 euros, por Internet en la web oficial de la actividad: www.actidea.es/nochesalcazar2022/venta-de-entradas.