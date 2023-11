Diez conciertos y planazos para disfrutar de la música en directo el fin de semana del 10 de noviembre en Sevilla

Durante el fin de semana del 10 de noviembre los sevillanos podrán disfrutar de una amplia oferta cultural, deportiva y de ocio en forma de conciertos, exposiciones y otros eventos.

Concierto de Antílopez

El grupo Antílopez llega a Sevilla para presentar la gira por su quinto trabajo de estudio 'Mutar Fama' en un concierto que tendrá lugar en el Cartuja Center Cite el viernes 10 de noviembre.

Horario: 10 de noviembre a las 21:00 horas.

10 de noviembre a las 21:00 horas. Lugar: Cartuja Center, calle Leonardo da Vinci, 7.

Cartuja Center, calle Leonardo da Vinci, 7. Entradas: desde los 12 euros, pueden conseguirse en el siguiente enlace.

Concierto de Ginebras

La banda Ginebras pasará también durante ese fin de semana de noviembre por Sevilla. El grupo de música pop dará un concierto el viernes 10 en el que presentarán su segundo álbum '¿Quién es Billie Max?'.

Horario: viernes 10 de noviembre a las 21:30 horas.

viernes 10 de noviembre a las 21:30 horas. Lugar: sala Custom, calle Metalurgia, 25.

sala Custom, calle Metalurgia, 25. Entradas: 18 euros, pueden comprarse en el siguiente enlace.

Concierto tributo a dIRE sTRAITS de bROTHERS iN bAND

Con la gira 'The Last Tour of dIRE sTRAITS' la banda bROTHERS iN bAND llega a Sevilla, buscando hacer un homenaje tres décadas después a los números musicales con los que la banda británica dIRE sTRAITS recorrió el mundo entre los años 1991 y 1992.

Horario: sábado 11 de noviembre a las 21:00 horas.

sábado 11 de noviembre a las 21:00 horas. Lugar: Cartuja Center, calle Leonardo da Vinci, 7.

Cartuja Center, calle Leonardo da Vinci, 7. Entradas: desde los 25 euros, se pueden conseguir en el siguiente enlace.

Concierto de El Jose

El Jose cierra su gira 'Seguro de Ná' en Sevilla. El concierto del día 11 será uno de los últimos bolos tras dos años de gira con el que ha sido su tercer trabajo discográfico y que llegó a tiendas y plataformas en 2021.

Horario: sábado 11 de noviembre a las 21:30 horas.

sábado 11 de noviembre a las 21:30 horas. Lugar: Sala Custom, calle Metalurgia, 25.

Sala Custom, calle Metalurgia, 25. Entradas: desde 17 euros, se pueden conseguir en el siguiente enlace.

Concierto de Ketekalles

Una de las paradas de la gira 'Antiheroína' del grupo Ketekalles es Sevilla. Su concierto en la ciudad, en el que presentan los temas de su segundo disco de estudio, se celebrará también el 11 de noviembre.

Horario: sábado 11 de noviembre a las 21:30 horas.

sábado 11 de noviembre a las 21:30 horas. Lugar: Sala Malandar, calle Torneo, 43

Sala Malandar, calle Torneo, 43 Entradas: desde 6 euros, se pueden conseguir en el siguiente enlace.

Concierto de Paco Ibañez

Paco Ibáñez celebra un concierto con motivo de su gira '¡Nos queda la palabra!'. El cantante hace una parada en Sevilla para reivindicar "el humanismo frente a la barbarie del siglo XXI"., acompañado de su guitarra, además de otros excelentes músicos y de una bella escenografía.

Horario: domingo 12 de noviembre a las 18 horas.

domingo 12 de noviembre a las 18 horas. Lugar: Cartuja Center.

Cartuja Center. Entradas: desde 34 euros, las entradas pueden conseguirse en el siguiente enlace.

Norma en el Teatro de la Maestranza

Durante el fin de semana del 10 de noviembre también se podrá disfrutar de una representación de la ópera 'Norma', de Vincenzo Bellini. Se trata de la dramática historia de la suma sacerdotisa y del procónsul Pollione en la que se interpreta una de las arias más famosas del siglo XIX, 'Casta Diva'.

Horario: domingo 12 de noviembre a las 19:00 horas.

domingo 12 de noviembre a las 19:00 horas. Lugar: Teatro de la Maestranza, paseo de Cristóbal Colón, 22.

Teatro de la Maestranza, paseo de Cristóbal Colón, 22. Precios: desde 60 euros, las entradas se pueden conseguir en el siguiente enlace.

Teatro: La mujer sin nombre: señora de Macbeth

Cartuja Center acoge durante el fin de semana la representación de 'La mujer sin nombre: señora de Macbeth', con la que se busca estudiar la esencia de la obra de Shakespeare a través de tres personajes: una mujer, un hombre y el mal.

Horario: domingo 12 de noviembre a las 19:00 horas.

domingo 12 de noviembre a las 19:00 horas. Lugar: Cartuja Center.

Cartuja Center. Precios: desde 16,80 euros, las entradas pueden conseguirse en el siguiente enlace.

Billie Jean King Cup

Sevilla acoge entre el 7 y el 12 de noviembre la Billie Jean King Cup, el torneo de tenis femenino por equipos. El equipo español está representado por las tenistas Paula Badosa, Sara Sorribes Torno, Rebeka Masarova, Cristina Bucsa y Marina Bassols Ribera.

Horario: diversos horarios.

diversos horarios. Lugar: Estadio de la Cartuja.

Estadio de la Cartuja. Precios: desde los 15 euros, también existe la posibilidad de adquirir abonos. Las entradas pueden comprarse en el siguiente enlace.

Paulaner Oktoberfest

Una de las fiestas más conocidas de Alemania, el Oktoberfest, también se celebra en Sevilla de la mano de Paulaner. Un plan interesante para los amantes de las cervezas y de la gastronomía alemana, como los pretzels y por supuesto las conocidas salchichas (Wurst). Además también hay opciones para personas celíacas y vegetarianas en su oferta gastronómica.

El evento comienza el 3 de noviembre y termina el domingo 12 de noviembre.