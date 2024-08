Consejos para una noche de acampada si quieres ver las Perseidas en Sevilla

Durante esta semana la popular lluvia de meteoros conocida como Perseidas estará en su pleno apogeo para poderlas presenciar desde la superficie terrestre. En Sevilla hay algunos municipios en los que será posible verlas en muy buenas condiciones, ya que hay poca contaminación lumínica y la previsión es de cielos despejados.

Estos lugares, ubicados especialmente en la comarca de la Sierra Norte de la provincia, son el lugar perfecto para pasar una noche de pernocta mientras se disfruta del espectáculo astronómico. Desde Vivir en Sevilla te damos algunos consejos para preparar una excursión de estas características en mitad de la sierra:

Cómo elegir el sitio

Los municipios que han sido denominados reservas Starlight en Sevilla están ubicados en el lado sur de Sierra Morena. No obstante, también hay algunas zonas más cerca de la capital desde las que se puede disfrutar de este espectáculo como la Dehesa de Abajo o las Marismas del Guadalquivir. Escojas el sitio que escojas existen varias aplicaciones móviles que podrán ser de ayuda para saber dónde estacionar el vehículo de forma segura.

Ir con coche o camper

Una de ellas es Park4Night, utilizada especialmente por quienes viajan en caravana y camper y que indica en qué lugares se puede tanto pernoctar como acampar. Lo positivo de utilizar aplicaciones así es que es posible que haya más personas en el lugar escogido, por lo que se traduce en sentirse más acompañado y seguro durante la noche.

En España no está permitido acampar en lugares que no estén habilitados, como podría ser un área de caravanas o un camping. Sí está permitido, sin embargo, pernoctar. Esto quiere decir que siempre y cuando no se saque nada al exterior de la furgoneta o caravana no habrá problema en dormir dentro de ella o presenciar desde la cama el cielo con las puertas abiertas.

Hacer Vivac o dormir en un refugio

Si, por el contrario, se prefiere hacer Vivac, es decir, dormir a la intemperie con sacos de dormir (ya que las temperaturas pueden ser bajas durante la noche), es aconsejable conocer cuáles son los mejores lugares para ello. Esta información se puede encontrar en páginas como Wikiloc, que muestra miles de rutas por toda España que han hecho los propios usuarios de la aplicación.

Si lo que se prefiere es dormir en un refugio, lo ideal es contactar con la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo para cerciorarse de que los refugios están abiertos y habilitados en el momento de hacer la excursión o con los Centros de Interpretación de la zona que se quiere visitar. No contactar con estas entidades puede suponer llegar a un refugio y encontrárselo con la puerta cerrada.

Qué comer durante el día y la noche

Lo ideal para ver las Perseidas es llegar al lugar antes de que anochezca, no solo por una cuestión de seguridad ya que la visibilidad del terreno es mayor sino porque de esa manera iremos adaptando nuestra vista de forma progresiva a la oscuridad de la noche.

Puesto que la acampada no es posible en España utilizar elementos como un camping gas para calentar algo de comida puede ser una tarea imposible a menos que se esté en un refugio o en una zona habilitada. Existen muchas opciones de comida deshidratada para los casos en los que se disponga de fuego que suponen poco peso en la mochila. De lo contrario, cualquier comida fría que incluya proteínas puede ser una buena opción.

Si antes de la visualización de las estrellas se va a hacer una ruta, es recomendable llevar alimentos como frutos secos, algo de fruta y algo dulce como barritas energéticas, que son pequeñas y pesan poco.

Utensilios que debes llevar

Linterna o frontal

Es posible que tu móvil cuente con la opción de linterna, sin embargo esto provoca un gran gasto de la batería del teléfono y te deja inhabilitada una mano. En estos casos una alternativa más cómoda es usar un frontal, cuyo precio más bajo puede rondar los 10 ó 15 euros. Esto permitirá tener las manos libres y andar con calma por el campo. Recuerda que los que tienen la opción de luz roja no atraen a insectos.

Botiquín

En muchas tiendas de deporte e incluso en algunos supermercados venden botiquines ya hechos para ir al campo, aunque también se puede crear uno propio. Estos suelen tener pinzas por si nos clavamos algo, unas tijeras pequeñas, algunos medicamentos básicos, productos para las picaduras de insectos, repelente para los mosquitos, tiritas, apósitos, vendas y algún desinfectante para las heridas.

Ropa cómoda y de abrigo

Aunque las temperaturas durante el día en el mes de agosto sean muy elevadas en Sevilla, por la noche caen bruscamente, especialmente en los lugares ubicados a mayor altitud. Para ello será imprescindible llevar ropa cómoda y de abrigo, incluso térmica si fuera necesario. Ocupa poco espacio y puede sacarnos de un apuro.

Precauciones que deben tenerse

Descarga el mapa

En muchos de los lugares marcados para ver la lluvia de estrellas es posible que no haya demasiada cobertura. La aplicación Wikiloc permite descargar el mapa antes de entrar en la ruta para usarlo sin señal. Esto evitará que nos salgamos del camino en caso de que nuestro móvil deje de estar operativo. En caso de emergencia, las llamadas al 112 se pueden efectuar aunque no exista señal.

Protege el entorno

Aunque parezca evidente, toda la basura generada, incluso la biodegradable, debemos llevarla de vuelta para tirarla a un contenedor por lo que es importante no olvidarse de llevar bolsa para recoger cualquier residuo.

Cuidado con los animales

Por la noche muchos animales salvajes salen a buscar alimento, como los zorros y los jabalíes. Es muy habitual que estos, al oler la comida de las personas que están pernoctando en algún lugar, se acerquen. Aunque parezca algo inofensivo darles nuestra comida, esta acción puede poner tanto al animal como al humano en peligro. Según los expertos lo ideal es tratar de ahuyentarlos para evitar que se acerquen y de esta manera no pasen cerca de otros animales como perros, o de zonas como carreteras, donde su vida corre peligro.