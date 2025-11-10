Esta es la croqueta que ha sido votada como la mejor de Sevilla
Más de 26.000 personas llenaron el Muelle de las Delicias durante la primera edición del Croqueta Crush Festival, un evento gastronómico que sirvió más de 40.000 tapas y en el que el público eligió la mejor croqueta de la provincia
El Muelle de las Delicias se llenó de sabor este fin de semana con la gran final de Croqueta Crush, el festival gastronómico que ha revolucionado Sevilla en su primera edición. Más de 26.000 personas se dieron cita para disfrutar de un evento que ha servido más de 40.000 tapas —lo que equivale a unas 120.000 croquetas—, consolidándose como una nueva referencia gastronómica andaluza.
Pero si hubo un momento esperado, fue el de la elección de la mejor croqueta de Sevilla. Y el público lo tuvo claro: el título fue para el restaurante Selva Negra, gracias a su exquisita croqueta de caña de lomo en salsa de ibéricos, una creación que conquistó a los asistentes.
La votación estuvo muy reñida, con propuestas de locales tan reconocidos como La Croqueta del Abuelo, Sal Gorda, La Bastarda, El Pantera Gastrobar, Familia González, Ojalá Tapas y Vinos o Restaurante Cinema, pero finalmente la receta de Selva Negra se alzó con el reconocimiento más sabroso del festival.
Así es Selva Negra
Ubicado en Tomares, Selva Negra es un restaurante de tapeo tradicional que se ha ganado el cariño del público por su variada carta y su enfoque en los sabores mediterráneos. En su menú destacan platos para compartir y una irresistible selección de croquetas —de boletus y trufa, espinacas, salmón, angus, puchero o pulpo, entre otras—, aunque ahora la gran protagonista es, sin duda, su croqueta de caña de lomo, coronada como la mejor de la ciudad.
El éxito de esta primera edición deja un mensaje claro: Sevilla tiene hambre de experiencias gastronómicas únicas. Y con Croqueta Crush, la ciudad no solo ha encontrado su festival más sabroso, sino también su croqueta más querida.
