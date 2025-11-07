La descentralización del turismo con Nervión como modelo de desarrollo

Encuentro sobre la importancia de la descentralización del turismo en Sevilla celebrado en el Sánchez-Pizjuán

El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ha acogido hoy la jornada “La importancia de la descentralización del turismo en la ciudad de Sevilla. El ejemplo de Nervión”, organizada por ASET (Asociación Sevillana de Empresas Turísticas), y el Ayuntamiento de Sevilla en colaboración con el Sevilla Fútbol Club, que ha actuado como anfitrión.

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, dio la bienvenida institucional a la jornada destacando que “tenemos la ciudad más bonita del mundo y dentro de esa descentralización, el Sevilla FC ofrece diferentes propuestas para favorecerla, como ese partido que se disputará aquí mañana o nuestro museo, un tour abierto a todos, los de aquí o de fuera, porque esta es la casa de los sevillanos”.

Un turismo sostenible y equilibrado

La sesión se abrió con un mano a mano entre la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, y el presidente de ASET, Jorge Robles del Salto, moderado por el gerente de Aset, Rafael Domínguez.

Angie Moreno subrayó que Sevilla vive “un momento muy dulce en materia turística”, pero advirtió que el objetivo es evitar la masificación y fomentar un modelo equilibrado, reforzado con la descentralización”.

La delegada se refirió a Nervión como uno de los distritos con mayor potencial gracias a su excelente conexión (autobuses, metro, tranvía, estación de Santa Justa), sus casi 4.000 plazas hoteleras de 4 estrellas y 400 de 5 estrellas, y la presencia de grandes polos de atracción como la Fábrica de Artillería, la Fundación Cruzcampo o la Factoría Cultural.

“No se trata solo de descentralizar el centro, sino de poner en valor la oferta turística, gastronómica y hotelera de esta zona”, subrayó. Entre los objetivos municipales, Moreno mencionó la mejora de la convivencia vecinal, la distribución de la riqueza y la puesta en valor del talento local.