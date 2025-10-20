Diego Ramos, el homenaje desde la admiración y el respeto a Julio Iglesias

Diego Ramos habla de Julio Iglesias del mismo modo que canta sus temas, "desde el respeto y la admiración". Este salmantino afincado en Sanlúcar de Barrameda que ha sido torero tiene sobre el escenario la misma elegancia que el cantante de Hey o Soy un truhan soy un señor que, por cierto, es el nombre del espectáculo que trae hasta la Sala Cite del Cartuja Center este viernes 24 de octubre a las 21:00. Con la direccción musical de José Miguel Álvarez, Ramos se presenta ante el público sevillano por segundo año con la compañía de 18 músicos. "No hay música enlatada. Todo es en directo", asegura el cantante que además cantó en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan.

Un homenaje a Julio Iglesias desde la sinceridad y la admiración, "sin imposturas y desde mi propia forma de entender a Julio Iglesias, que no es una imitación, sino mi interpretación de sus temas. Todo el mundo dice que me parezco muchísimo al Julio Iglesias de los años 70 y principios de los 80", afirmó. Diego Ramos ha sido torero, es abogado y empresario en el sector de cerdo ibérico y, además, canta. De hecho está preparando su primer disco con la producción del maestro Paco Cepero. "Son canciones de croner, que recuerdan el estilo de Julio Iglesias anterior a los años 90".El empresario consideró que es un "disfrute poder cantar". Desde siempre ha sentido amor por la música, tanto que llegó a presentarse al casting de la segunda edición de Operación Triunfo.

"España aún no le ha hecho el homenaje que merece el artista más grande que ha dado este país", aseguró. Su espectáculo está hecho "desde el respeto y alejado de la caricatura en la que se cae normalmente cuando se aborda este personaje.", advirtió. Pero Soy un truhán soy un señor no es una imitación. "Soy yo, es mi voz propia", afirmó. El espectáculo lleva dos años girando por distintos teatros y espacios de España: Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, BIlbao, Valencia, Zaragoza, etc. y está preparando el salto a América con actuaciones en México y Chile.

El concierto incluye 25 temas y música en directo, "nada de enlatada". Temas tan clásicos como Gwendolyne, Manuela, Hey, Soy un truhán, soy un señor, La vida sigue igual, Un canto a Galicia o Me olvidé de vivir.