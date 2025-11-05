Electrolunch XXL: Así es como puedes acceder gratis al mayor festival de música electrónica de Sevilla

El próximo 8 de noviembre el Parque de Magallanes de Sevilla, ubicado junto al centro comercial Torre Sevilla, acogerá una nueva edición del festival de música electrónica Electrolunch, un evento abierto a todos los públicos que contará con la presencia de varios djs y distintos escenarios en un ambiente único junto al río Guadalquivir.

Cómo acceder de manera gratuita

En esta ocasión Electrolunch se podrá disfrutar desde las 11:00 horas y hasta la medianoche. El acceso al festival es gratuito hasta las 17:00 horas, por lo que se aconseja acudir con tiempo para garantizar el pase libre. A partir de dicha hora para entrar en el recinto será necesario adquirir cualquiera de las dos entradas disponibles:

All Access Pass : incluye 6 euros de consumición y pulsera para entrar y salir. Esta entrada se validará a partir de las 17 horas en el carril exclusivo de acceso al recinto. Tiene un precio de 10 euros más 3 euros de gastos de gestión.

: incluye 6 euros de consumición y pulsera para entrar y salir. Esta entrada se validará a partir de las 17 horas en el carril exclusivo de acceso al recinto. Tiene un precio de 10 euros más 3 euros de gastos de gestión. All Access Pass Full Experience: incluye acceso a zona backstage más 6 euros de consumición y pulsera para entrar y salir. Esta entrada se validará a partir de las 17:00 horas en el carril exclusivo de acceso al recinto y tiene un precio de 20 euros más 3 euros de gastos de gestión.

A pesar de que Electrolunch esté abierto a todos los públicos, los menores de edad que quieran acceder al recinto tendrán que hacerlo con la autorización de sus padres o tutores legales rellenando el formulario que aparece en la página web del evento.

Line Up de artistas

Esta edición otoñal de Electrolunch contará con artistas de primer nivel que estarán mezclando sus mejores temas a lo largo de la jornada en diferentes espacios del parque. En esta ocasión actuarán:

Radio Slave

Paula Tape

Dj Mike

Random Vestax

Laguh b2b Eli Sanz

Electrolunch es una propuesta de ocio cultural al aire libre y en espacios singulares, dirigido a todas las audiencias. Su atractivo principal radica en la difusión de la cultura de la música electrónica internacional y de vanguardia en Andalucía, fusionando la divulgación, la cultura del bienestar, la música electrónica, la gastronomía, el arte y la tecnología en un único evento.

Este evento está diseñado para todo tipo de público, pero tiene muy presente a la generación de padres y madres jóvenes que desean compartir tiempo de calidad al aire libre con sus hijos. Las familias que buscan diversión, compartir ocio, conocimiento y aficiones con sus hijos pueden encontrar todo eso en Electrolunch. El espacio está creado para que los padres e hijos puedan aprender cómo funciona una mesa de mezclas, disfrutar de música en vivo de sus artistas favoritos o descubrir nuevos talentos, y conocer las últimas tendencias de bailes urbanos mientras comparten tiempo en familia.