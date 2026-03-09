Dónde encontrar 400 trajes de flamenca a partir de 18 euros

Humana Fundación Pueblo Pueblo, entidad líder del sector de moda de segunda mano en España por número de clientes, se lanza, como hace desde hace 14 años a una campaña de venta de vestidos de flamenca reutilizados. Son 400 trajes de flamenca de señora, trajes de niña, faldas de baile de niña y mujer, y de corto para niño y caballero, con precios que oscilan entre los 18 y los 65 euros. La tienda de Humana de la avenida Menéndez Pelayo de Sevilla acoge esta iniciativa desde el lunes 9 de marzo hasta finales de mes.

La campaña de vestidos de flamenca con una segunda vida es el evento más especial que la entidad impulsa en Andalucía. Humana tiene dos tiendas de ropa de segunda mano en la capital andaluza: la primera está abierta desde hace 17 años en Menéndez Pelayo, 52. La segunda abrió sus puertas el pasado mes de julio, en la calle O’Donnell, 32, y está especializada en moda vintage.

La campaña de vestidos de flamenca se ha convertido en un clásico para la entidad en las semanas previas a la Feria de Abril. Este año, la organización de la economía social pone a la venta 400 trajes de flamenca en Menéndez Pelayo, procedentes de las donaciones depositadas en los contenedores de color gris ubicados en las calles de Sevilla y en el contenedor de ropa que hay en sus tiendas.

Los trajes están en perfecto estado. Los precios oscilan entre los 18 y 30 euros en el caso de los vestidos para niña, y de 30 hasta 65 euros, en los de señora. “Son trajes actuales y también vintage, con gran variedad en tallas”, indican desde la fundación, que destacan también una interesante oferta en complementos y mantones. Desde la entidad indican que el público de la campaña es mayoritariamente femenino y local, aunque los turistas también se animan a comprar, sobre todo cuando se acerca la Feria.

Los fondos generados con las tiendas permiten a Humana impulsar acciones sociales en España y proyectos de cooperación al desarrollo en países del Sur de la mano de contrapartes o socios locales. Son programas de acción humanitaria, de formación de profesores de primaria, de agricultura sostenible o de lucha contra el VIH/SIDA o la tuberculosis, entre otros.

Por otro lado, de la gestión de la ropa usada se deriva también un beneficio ambiental. La reutilización de la ropa contribuye a la reducción de emisiones contaminantes: por cada kg de ropa recuperada y que no acaba en un vertedero, se evita la emisión de 6,1 kg de CO2.