Consigue una entrada doble para el preestreno de 'La deuda'

Tras inaugurar con gran éxito el pasado Festival de Cine de Málaga, La deuda, el nuevo trabajo de Daniel Guzmán, ganador de dos Premios Goya, llega este lunes 6 de octubre a las 20:00 horas al Cine Cervantes en un pase muy especial que contará con la presencia del propio director.

En Diario de Sevilla sorteamos 3 invitaciones dobles para asistir al preestreno y posterior coloquio con el director, que compartirá detalles sobre el proceso creativo y la experiencia de llevar a la gran pantalla esta historia de gran intensidad emocional.

