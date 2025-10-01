Consigue una entrada doble para el preestreno de 'La deuda'
Participa en el sorteo y consigue dos invitaciones para la nueva película de Daniel Guzmán
Tienes hasta el 6 de octubre para participar
Tras inaugurar con gran éxito el pasado Festival de Cine de Málaga, La deuda, el nuevo trabajo de Daniel Guzmán, ganador de dos Premios Goya, llega este lunes 6 de octubre a las 20:00 horas al Cine Cervantes en un pase muy especial que contará con la presencia del propio director.
En Diario de Sevilla sorteamos 3 invitaciones dobles para asistir al preestreno y posterior coloquio con el director, que compartirá detalles sobre el proceso creativo y la experiencia de llevar a la gran pantalla esta historia de gran intensidad emocional.
Participar es muy sencillo, solo tienes que rellenar con datos veraces el formulario que encontrarás a continuación, tienes hasta el 6 de octubre a las 09:00 horas.
¡Mucha suerte!
