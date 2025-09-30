La Escuela Superior de Hostelería de Sevilla presenta oficialmente el inicio del curso 2025-2026 y refuerza su compromiso con la excelencia

La Escuela Superior de Hostelería de Sevilla (ESHS), ha inaugurado su curso académico 2025-2026 con la bienvenida a la 33ª promoción de estudiantes, compuesta por 150 nuevos alumnos que se forman en diversas titulaciones de hostelería y turismo, desde grados superiores hasta másteres especializados.

Ha dado la bienvenida Bárbara Sánchez-Ramade, directora de la escuela, donde resaltó el compromiso con la formación integral y la innovación pedagógica, con la metodología de “aprender haciendo” como sello distintivo. Subrayó el alcance internacional del centro, las colaboraciones con universidades y redes europeas especializadas, y el lanzamiento de programas pioneros como el nuevo máster en Innovación y Desarrollo Gastronómico, además de la primera titulación híbrida que combina presencialidad y formación online. Sánchez-Ramade recordó que la escuela forma no solo profesionales técnicos sino personas íntegras, con valores éticos y responsabilidad social, preparadas para liderar la transformación sostenible del sector.

Junto a la directora de la ESHS, estuvieron también presentes para dar la bienvenida al nuevo curso Jon Urrutia, Presidente de Grupo Lezama; Marta Redondo, directora de Personas de Grupo Lezama; Pedro Lezama, Patrono de la Fundación y hermano de Luis Lezama, así como personal docente.

Jon Urrutia, presidente de Grupo Lezama, ha destacado que la hostelería es más que una profesión, es una forma de vivir y transformar vidas. Resaltó que el sector representa el 7% del PIB español y es un motor clave en la economía, que ofrece puertas abiertas en todo el mundo para quienes se forman con excelencia. Urrutia recordó también el legado de don Luis de Lezama, fundador del grupo, cuyo sueño inspira la trayectoria de la escuela y del grupo empresarial, y alentó a los estudiantes a perseverar en su esfuerzo para alcanzar la excelencia profesional.

Por su parte, Marta Redondo, directora de Personas del Grupo Lezama, afirmó que “En Grupo Lezama apostamos por la formación porque queremos que sean los futuros talentos del grupo”, subrayando el compromiso con el desarrollo profesional y humano de sus alumnos y futuros colaboradores.

Esta visión estratégica refuerza el vínculo entre la formación académica y la realidad empresarial, facilitando la empleabilidad y las oportunidades de carrera dentro de un grupo con presencia nacional e internacional.

Con una empleabilidad del 94% y una apuesta por la sostenibilidad, digitalización e innovación, la ESHS continúa consolidándose como referente en la formación especializada en hostelería y turismo, un sector que no solo impulsa la economía española, sino que también refleja la pasión, creatividad y excelencia que caracterizan a España en el mundo.