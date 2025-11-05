El estudio de arquitectura T10 consigue tres premios en los European Property Awards 2025-26

El estudio de arquitectura T10 de Sevilla ha conseguido tres premios internacionales en la gala de los European Property Awards, organizados en asoaciión con International Property &Travel, celebrada en London Marriott Hotel Grosvenor Square el pasado 23 de septiembre de 2025. Estos reconocimientos premian tres de sus proyectos más emblemáticos, en categorías distintas y reafirman la excelencia y proyección internacional de la arquitectura andaluza en los ámbitos residencial y hotelero.

El premio en la categoría Architecture Single Residence ha sido para una vivienda unifamiliar en Palma del Río. Esta vivienda combina elegancia, innovación y una integración armónica en su entorno natural y cultural. Por otro lado, el hotel Only You Sevilla se ha alzado con la categoría Hotel Architecture, reconocido por su carácter singular en el sector hotelero, un premio que avala su diseño cuidado y su capacidad para ofrecer experiencias memorables a traés de una arquitectura emocional y un servicio excepcional.

En el apartado 'Architecture Multiple Residence' ha sido premiado el residencial Earth Marbella. Una conjunto de 28 viviendas en la Milla de Oro de Marbella. El reconocimiento ha sido como "referente de excelencia en el sector residencial multiple, destacando por su diseño contemporáneo, su calidad constructiva y su compromiso con la sostenibilidad".

El encargado de recoger estos galardones fue Francisco Santisteban, CEO y socio fundador del estudio de arquitectura, explicó que para T10 arquitectos "estos tres premios representan la culminación de años de esfuerzo, creatividad y compromiso con la excelencia. Que tres proyectos tan distintos sean reconocidos a nivel internacional demuestra la versatilidad, la calidad técnica y el carácter innovador de nuestra firma".

Estos premios forman parte de los International Property & Travel Awards, uno de los certámenes más importantes del sector inmobiliario y arquitectónico mundial. Los premios reconocen proyectos destacados por su innovación, diseño y excelencia en distintos continentes, siendo evaluados por un jurado independiente de arquitectura andaluza y consolidan a T10 Arquitectos como una de las firmas más destacadas del panorama europeo actual.