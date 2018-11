‘La ciudad sin título’, exposición de fotografías de Alfonso Terry

Amodal inaugura Die Stadt ohne Titel (La ciudad sin título), exposición del fotógrafo Alfonso Terry (Sevilla, 1967). Es un retrato de una Europa en proceso de homogeneización, marcado por el turismo, la gentrificación y la mercantilización de la vida cotidiana.

Las fotografías de Terry huyen de la evidencia, acercándose a los restos de cascos antiguos deteriorados, mirando hacia la periferia de la ciudad, observando las marcas de una resistencia anónima en detalles aparentemente intrascendentes. Pero se niegan a caer dentro de la lógica de la ciudad mediática.Manteniendo un formato duramente cuadrado, sólido y composiciones estáticas y sobrias, las ciudades retratadas se confunden entre sí y para adivinar su localización hay que rastrear las huellas y los detalles a ras de suelo.

Alfonso Terry trabaja desde 1995 viajando constantemente, retratando personas y lugares desde la dignidad y el silencio que ofrece una fotografía que se escapa del cliché y los localismos, creando el retrato de un mundo en proceso de globalización y tanteando el límite de las ciudades.

En series como Off the road o Azul y rojo, muestra lugares alejados de la mirada del turista, mientras que en Before God busca espacios que sugieren un paisaje anterior a lo humano. Die Stadt ohne Titel culmina una serie de estudios urbanos, fotografías y viajes llevados a cabo durante la última década.

La inauguración de la muestra es este jueves, 15 de noviembre, a las 20:00, en Amodal (C/ Pasaje Mallol, 18 b).

Este sábado 17, a partir de las 13:00, la exposición acogerá un aperitivo conceptual y una sesión de música en colaboración con LIE radio.