La Facultad de Comunicación acoge la III jornada Discapacidad y Medios de Comunicación el próximo 29 de enero

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla acogerá el próximo jueves 29 de enero la III edición de la jornada Discapacidad y Medios de Comunicación, un encuentro que volverá a situar el foco en el papel de la comunicación como herramienta de inclusión, visibilización y transformación social.

La cita reunirá a representantes institucionales, universidad, entidades sociales, profesionales de los medios de comunicación y alumnado, en un espacio de reflexión compartida sobre cómo informar y comunicar de manera más responsable y respetuosa en el ámbito de la discapacidad. Diario de Sevilla participa como medio colaborador de la jornada, reafirmando su compromiso con una información inclusiva y socialmente responsable.

El programa de la jornada se estructura en varios bloques temáticos. La apertura correrá a cargo de una mesa institucional de inauguración, que dará paso a la mesa de testimonios “En primera persona”, centrada en la asistencia personal y en la experiencia directa de las personas con discapacidad.

La jornada continuará con la mesa “Herramientas de inclusión”, en la que se presentarán guías y publicaciones clave orientadas a mejorar el tratamiento informativo y comunicativo de la discapacidad. El encuentro concluirá con el fallo y la entrega de premios y reconocimientos del III Concurso Discapacidad y Comunicación, una iniciativa destinada a destacar buenas prácticas y trabajos comprometidos con una comunicación inclusiva.

Con esta tercera edición, la Universidad de Sevilla consolida este foro de debate como un referente en la reflexión sobre discapacidad y medios, reforzando el diálogo entre el ámbito académico, social y periodístico.

La inauguración será a las 09:30 horas y contará con la participación de Mar Rubio, vicedecana de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Facultad de Comunicación; Domi del Postigo, presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA); y Nieves Márquez, presidenta de COCEMFE Sevilla.

A partir de las 10:15 horas, se desarrollará la mesa “Herramientas de Inclusión”, centrada en el ámbito educativo, mediático y tecnológico. En ella intervendrán Juan Carlos Figuereo y Victoria García, docentes universitarios que presentarán el libro Innovación docente y discapacidad: Inclusión y accesibilidad en el ámbito educativo . Posteriormente, Rocío Ruiz, consejera del CAA, presentará la Guía para el tratamiento informativo de la discapacidad en medios de comunicación audiovisual y digital, y Mar Ramírez, también consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía, abordará los retos de la inteligencia artificial y la desinformación.

La jornada continuará a las 11:00 horas con la mesa de testimonios “En primera persona”, dedicada a la asistencia personal y a la experiencia directa. Participarán Gonzalo Rivas, ex director general de Personas con Discapacidad; Ana Carrasco, joven con discapacidad; y Emilio Tortosa, asistente personal.

A las 11:30 horas tendrá lugar uno de los momentos centrales del encuentro: la entrega de premios y reconocimientos del III Concurso ‘Discapacidad y Comunicación’, que distingue trabajos periodísticos y comunicativos comprometidos con una mirada inclusiva.

El premio al mejor documental audiovisual será entregado por Juan Vargas, director de Innovación, Negocio y Comunicación de Radio Televisión de Andalucía; el de mejor podcast y campaña para redes sociales, por Enrique García, responsable de Marketing de Cadena SER Andalucía; y el de mejor reportaje escrito, por un representante de Diario de Sevilla. Además, se concederá un reconocimiento a los trabajos de rebranding, con la participación de Marta Castillo, presidenta de CERMI Andalucía, y Rocío Pérez, presidenta de Andalucía Inclusiva COCEMFE.

La clausura de la jornada está prevista para las 13:00 horas y correrá a cargo de Carlos Reina, tesorero de COCEMFE Sevilla, y Pere Calbó, director general de Personas con Discapacidad.

Con esta tercera edición, la Universidad de Sevilla consolida esta cita como un foro de referencia en el debate sobre discapacidad y medios de comunicación, apostando por una información más ética, accesible e inclusiva.