La Facultad de Comunicación acoge la III jornada Discapacidad y Medios de Comunicación el próximo 29 de enero

La cita reunirá a representantes institucionales, universidad, entidades sociales, profesionales de los medios de comunicación y alumnado, en un espacio de reflexión compartida sobre cómo informar y comunicar de manera más responsable y respetuosa

Cartel de la jornada

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla acogerá el próximo jueves 29 de enero la III edición de la jornada Discapacidad y Medios de Comunicación, un encuentro que volverá a situar el foco en el papel de la comunicación como herramienta de inclusión, visibilización y transformación social.

La cita reunirá a representantes institucionales, universidad, entidades sociales, profesionales de los medios de comunicación y alumnado, en un espacio de reflexión compartida sobre cómo informar y comunicar de manera más responsable y respetuosa en el ámbito de la discapacidad. Diario de Sevilla participa como medio colaborador de la jornada, reafirmando su compromiso con una información inclusiva y socialmente responsable.

El programa de la jornada se estructura en varios bloques temáticos. La apertura correrá a cargo de una mesa institucional de inauguración, que dará paso a la mesa de testimonios “En primera persona”, centrada en la asistencia personal y en la experiencia directa de las personas con discapacidad.

La jornada continuará con la mesa “Herramientas de inclusión”, en la que se presentarán guías y publicaciones clave orientadas a mejorar el tratamiento informativo y comunicativo de la discapacidad. El encuentro concluirá con el fallo y la entrega de premios y reconocimientos del III Concurso Discapacidad y Comunicación, una iniciativa destinada a destacar buenas prácticas y trabajos comprometidos con una comunicación inclusiva.

Con esta tercera edición, la Universidad de Sevilla consolida este foro de debate como un referente en la reflexión sobre discapacidad y medios, reforzando el diálogo entre el ámbito académico, social y periodístico.

La inauguración será a las 09:30 horas y contará con la participación de Mar Rubio, vicedecana de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Facultad de Comunicación; Domi del Postigo, presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA); y Nieves Márquez, presidenta de COCEMFE Sevilla.

A partir de las 10:15 horas, se desarrollará la mesa “Herramientas de Inclusión”, centrada en el ámbito educativo, mediático y tecnológico. En ella intervendrán Juan Carlos Figuereo y Victoria García, docentes universitarios que presentarán el libro Innovación docente y discapacidad: Inclusión y accesibilidad en el ámbito educativo . Posteriormente, Rocío Ruiz, consejera del CAA, presentará la Guía para el tratamiento informativo de la discapacidad en medios de comunicación audiovisual y digital, y Mar Ramírez, también consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía, abordará los retos de la inteligencia artificial y la desinformación.

La jornada continuará a las 11:00 horas con la mesa de testimonios “En primera persona”, dedicada a la asistencia personal y a la experiencia directa. Participarán Gonzalo Rivas, ex director general de Personas con Discapacidad; Ana Carrasco, joven con discapacidad; y Emilio Tortosa, asistente personal.

A las 11:30 horas tendrá lugar uno de los momentos centrales del encuentro: la entrega de premios y reconocimientos del III Concurso ‘Discapacidad y Comunicación’, que distingue trabajos periodísticos y comunicativos comprometidos con una mirada inclusiva.

El premio al mejor documental audiovisual será entregado por Juan Vargas, director de Innovación, Negocio y Comunicación de Radio Televisión de Andalucía; el de mejor podcast y campaña para redes sociales, por Enrique García, responsable de Marketing de Cadena SER Andalucía; y el de mejor reportaje escrito, por un representante de Diario de Sevilla. Además, se concederá un reconocimiento a los trabajos de rebranding, con la participación de Marta Castillo, presidenta de CERMI Andalucía, y Rocío Pérez, presidenta de Andalucía Inclusiva COCEMFE.

La clausura de la jornada está prevista para las 13:00 horas y correrá a cargo de Carlos Reina, tesorero de COCEMFE Sevilla, y Pere Calbó, director general de Personas con Discapacidad.

Con esta tercera edición, la Universidad de Sevilla consolida esta cita como un foro de referencia en el debate sobre discapacidad y medios de comunicación, apostando por una información más ética, accesible e inclusiva.

