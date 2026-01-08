Las farmacias sevillanas se alían con las 'dragonas' para acompañar a las mujeres con cáncer de mama

Un momento de la firma del acuerdo de colaboración firmado entre la Asociación Breast Cancer Survivor Sevilla (BCS Sevilla) y el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.

Las farmacias y las supervivientes de cáncer de mama de Sevilla caminarán a partir de ahora de la mano. La Asociación Breast Cancer Survivor Sevilla (BCS Sevilla), conocida popularmente por sus dragonas, y el Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla han sellado un acuerdo de colaboración que busca mejorar la prevención del cáncer de mama y acompañar de forma más cercana a las personas que conviven con la enfermedad.

El convenio, firmado el 7 de enero de 2026, pone en común dos fortalezas complementarias: la experiencia vital y el acompañamiento que ofrece una asociación de pacientes y supervivientes, y la capilaridad de una red de 870 farmacias repartidas por toda la provincia. El objetivo es claro: acercar información sanitaria fiable, apoyo emocional y orientación práctica tanto a las pacientes como a sus familias y al conjunto de la ciudadanía.

La firma del acuerdo estuvo protagonizada por la presidenta de BCS Sevilla, Rocío Fernández Martínez, y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, Jaime Román Alvarado, en un acto al que también asistieron la vicepresidenta del Colegio, Macarena Pérez, y la vicesecretaria, Nuria Muñoz. A partir de ahora, ambas entidades impulsarán campañas de sensibilización, actividades divulgativas y acciones formativas centradas en la prevención del cáncer, los hábitos de vida saludables y el bienestar integral de las personas afectadas.

Para Rocío Fernández, este paso supone reforzar un mensaje clave en el proceso de superación de la enfermedad. "Es extraordinariamente importante que las mujeres con cáncer conozcan los beneficios del deporte, la cultura y la vida social en su camino hacia la sanación", subrayó, agradeciendo el respaldo del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.

Desde la farmacia comunitaria, el acuerdo se interpreta como una oportunidad para ampliar el papel que estos establecimientos desempeñan en la vida diaria de las pacientes. La vicepresidenta del Colegio, Macarena Pérez, destacó que las farmacias son "espacios cercanos, accesibles y de confianza", no solo para la prevención y el cuidado de la salud, sino también para el acompañamiento emocional de las personas con cáncer de mama y de sus familias. "Colaborar con asociaciones como BCS Sevilla nos permite avanzar hacia una atención más humana y coordinada, poniendo a las personas en el centro", afirmó.

Entre las iniciativas previstas se encuentran programas de apoyo y orientación sanitaria dirigidos a personas con cáncer, con especial atención a la adherencia a los tratamientos, la alimentación saludable, el cuidado emocional y la prevención de recaídas. Además, el acuerdo contempla la difusión conjunta de recursos e información de interés a través de canales digitales y profesionales.