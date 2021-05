En misa, jugando al fútbol o en un concierto, formas diferentes de practicar inglés en Sevilla

¿Sabes que puedes asistir a misa en inglés los domingos a las seis de la tarde en la iglesia del Señor San José? ¿sabes que los colegios sevillanos pueden aprovechar una beca del Gobierno irlandés para practicar el fútbol irlandés en inglés? ¿sabes que puedes disfrutar de un concierto de música inglesa el viernes 7 en la Sala X a las cinco y media? ¿sabes que hay muchas formas y oportunidades para practicar inglés en Sevilla?

After Work English es una nueva y divertida forma de practicar inglés sin libros ni exámenes. Es una oportunidad para conocer gente nueva que comparta intereses, mejorar profesionalmente y hacer networking. Así, mientras "toma un relaxing cup of café con leche con nosotros, o una cerveza, puede mejorar el acento", explica Mike Leane, coordinador de After Work English.

Encuentro 'Sevilla en el mundo y el mundo en Sevilla'

El pasado jueves 29 de abril After Work English celebró una noche muy especial en el centro de Sevilla, un encuentro para visibilizar a todos los sectores de la ciudad: salud y bienestar, arte, negocio internacional, turismo, comunidad extranjera, iglesia y voluntariado.

El lema de la noche fue Sevilla en el mundo y el mundo en Sevilla. El evento nació de la necesidad de promoción que todos los sectores requieren en estos tiempos difíciles y supuso una manera de demostrar el talento de nuestra ciudad.

En el encuentro hubo música en directo, como boleros con Sebastián Orellana y José Guapachá, flamenco con Javier, Ulrich y Rhina, y música en inglés a cargo de Renny Jackson. Participaron oradores como Rhina Motohkaw (flamenco); Rolando Arjonillo, párroco de la iglesia del Señor San José; Francisco Javier del Cid Artieda, Junta de Andalucía (arte); Gloria Huertas Sánchez, de la Universidad de Sevilla (Educación); Yvonne y Alison O´Conner, del Servicio de Idiomas de la Universidad Pablo de Olavide (idiomas); Mónica Arias (literatura); Brendan Martin, dueño del Merchant´s Malthouse (hostelería); Ana Méndez Santos, del Hospital Universitario Virgen del Rocío (salud); Carmen Molina Chacón, salesianos de la Fundación Don Bosco (ayuda social); Laura Frost, de la Asociación Acercando Realidades (voluntariado y trabajo social); Brian Rainey, de Elix Aviation Capital (negocio internacional); Colm Farry, de The Improvites (comedia); Michelle Nickerson (American Women´s Club of Seville); Pablo Saraza Canflanca y Violeta Reimundo García, de Éire Óg Sevilla (fútbol irlandés).

Todo el evento se desarrolló en inglés, y a pesar de las actuales restricciones, fue todo un éxito. Desde After Work English se anima a aquel que esté interesado en conocer todo aquello que se puede hacer en Sevilla hablando inglés a que contacte a través de su coordinador Mike Leane.