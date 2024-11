Guía de Sevilla durante el puente: qué hacer y qué ver además de la Magna

Apenas faltan diez días para la procesión Magna de Sevilla, que pondrá el colofón final al II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Para este evento se han vendido 21.000 localidades en apenas unas horas, no obstante, la ciudad se prepara para doblar su población y recibir a 700.000 visitantes durante el puente de diciembre. La Magna se erige como una procesión histórica para la ciudad al poner en la calle imágenes de piedad popular de referencia. Así, se espera la llegada de público cofrade tanto de los municipios aledaños como del resto de España.

Si tú también vas a acercarte a Sevilla con motivo de esta procesión extraordinaria, te proponemos 5 planes con los que amenizar la espera y disfrutar de tu estancia.

La Cartuja

Monasterio de la Cartuja. / M. G.

El Monasterio de Santa María de las Cuevas, conocido simplemente como Monasterio de la Cartuja, es un edificio de estilo gótico-mudéjar que ha tenido múltiples vidas. Primero, como templo franciscano que sirvió de alojamiento para reyes, artistas y grandes personalidades que visitaban Sevilla, donde Cristóbal Colón pasó largos periodos. Durante la invasión napoleónica, fue convertido en cuartel por el ejército francés y, tras la Desamortización de Mendizábal, se transformó en una fábrica de porcelana, en activo durante un siglo. En la actualidad este complejo es la sede de entidades como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la Universidad Internacional de Andalucía o el Instiuto Andaluz de Patrimonio y alberga un Museo que puede visitarse los fines de semana por la mañana.

Casa Pilatos

La Casa de Pilatos es un palacio ubicado en el Casco Antiguo de Sevilla que data del siglo XVI y que se configura como uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura civil andaluza de esta época. De estilo mudéjar y renacentista, este palacio perteneció a la Casa de Medinaceli y ha sido escenario de varias producciones cinematográficas así como el lugar de paso de miles de turistas que visitan Sevilla cada año. Actualmente lo gestiona la Fundación Casa Ducado de Medinaceli y la planta principal puede visitarse todos los días de 9:00 a 18:00 desde 12€. Puedes reservar tu entrada aquí.

Museo Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Sevilla fue fundado como "museo de pinturas" en el año 1835 con las obras procedentes de conventos y monasterios desamortizados por el gobierno de Mendizábal. Se sitúa en la plaza del mismo nombre, ocupando el antiguo Convento de la Merced Calzada, fundado en unos terrenos cedidos por Fernando III tras conquistar Sevilla. Su edificio es una de las más bellas muestras del manierismo andaluz. En su interior hay importantes obras de El Greco, Bécquer, Zuloaga, Zurbarán o Murillo. Además, por estas fechas también alberga el Belén del Colegio de Farmacéuticos. Podrás visitarlo los días 6, 8 y 9 de diciembre de 9:00 a 15:00 horas; y el sábado 7 de 9:00 a 21:00 horas. El precio de la entrada es de 1,50 euros.

Espectáculo de 'Gigantes y Cabezudos'

La Cartuja Center Show alberga el próximo miércoles, 6 de diciembre a las 19:00 horas la representación de la zarzuela Gigantes y Cabezudos. Se trata de una obra para todos los públicos sobre un triángulo amoroso ambientado en la Zaragoza de finales del siglo XIX. Pilar recibe una carta de su novio, Jesús, quien se encuentra en la Guerra de Cuba. El sargento municipal se aprovecha de que la muchacha no sabe leer para encandilarla mediante mentiras. Las entradas pueden adquirirse en este enlace desde 15€.

Candlelight: Tributo a Hans Zimmer

Si eres un amante de las bandas sonoras, este es tu plan. El Global Omnium Auditorio acoge una nueva edición de Candlelight, una cita ineludible en la Navidad sevillana cargada de música en directo. Este 7 de diciembre a las 19:00 y las 21:00 horas el pianista Pepe Fernández reinterpreta algunas de las obras más insignes del compositor Hans Zimmer, protagonista de la última campaña de turismo internacional de la Junta de Andalucía: El Último Samurai, El Rey León, Gladiator, Dune... Puedes conseguir tus entradas aquí desde 28€.

Candlelight: Tributo a Queen

Totem Ensemble reinterpreta los grandes hits de la legendaria banda Queen desde la perspectiva de la música clásica. Este tributo forma parte asimismo de la programación de Candlelight, que tendrá lugar en el Global Omnium Auditorio el domingo 8 de diciembre a las 19:00 y las 21:00 horas. Don't Stop Me Now, We Will Rock You, Somebody To Love... ¿Quieres escucharlas como nunca lo habías hecho? Ya puedes reservar tus entradas en este enlace desde 26€.

Setalandia

¿Buscas un plan perfecto para toda la familia sin salir del centro de Sevilla? Las Setas de la Encarnación acogen ya Setalandia, un divertido parque de atracciones con tren, tiovivo, jumping y mininoria. Además, habrá luces, mercado navideño y multitud de espectáculos y actividades en el entorno de la Plaza de la Encarnación. Setalandia tendrá horario de apertura ininterrumpido de 11:00 a 22:00 horas durante los días del puente (excepto el lunes 9, de 16:00 a 22:00 horas).

Ver el alumbrado navideño

Las imágenes del alumbrado de Navidad en Sevilla / Antonio Pizarro

La iluminación navideña se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Sevilla durante esta época, este año, con permiso de la Magna. Las luces se encenderán entre las 18:30 y las 01:00 horas y algunos de los motivos más destacados serán la colocación de un rey a camello frente al Palacio de San Telmo o un árbol luminoso en la Plaza Nueva. También tendrán iluminación especial los puentes de Triana, San Telmo y los Remedios; o la Plaza Esperanza Macarena.

Ir de tapeo...

Esta escapada puede ser una excelente oportunidad para descubrir la gastronomía local. Las calles Feria, Pagés del Corro o Mesón del Moro son algunas de las mejores para ir de pinchos y tapear. Por ejemplo, si quieres probar los chicharrones, un apertivo con gran arraigo en Sevilla y a un precio económico, no puedes dejar de ir a Bodegas Manué, La Jama, Casa Morales o la Sede.

...¡O comer un chocolate con churros!

Comer churros es una de las tradiciones gastronómicas propias de la Semana Santa y la Navidad sevillana. Ya sea para desayunar o merendar, las mejores churrerías donde degustar los calentitos son San Pablo, La Centuria, El Comercio o Calentería 1860.

Procesión extraordinaria Magna de Sevilla

La Magna es el mayor evento de religiosidad popular en Sevilla. Se trata del acto de clausura del II Congreso Intrnacional de Hermandades y Piedad Popular, ideada para "impulsar la oportunidad que ofrece la religiosidad popular para la Nueva Evangelización ante los desafíos del mundo actual". En esta procesión participarán imágenes de gran calado devocional: la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder, el Cachorro y la Virgen de los Reyes. A ellas se les suma la participación de imágenes de la provincia: Setefilla de Lora del Río, Consolación de Utrera y Valme de Dos Hermanas.

Se ha elegido la fecha de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen por ser una advocación de profundísima raigambre hispalense.