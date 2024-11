Casi todas las plazas hoteleras ocupadas por la procesión Magna

Desde la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia han anunciado que se espera una gran ocupación para el puente de la Inmaculada y no sólo por el tema de la Magna, sino porque tradicionalmente suele tener una gran afluencia de visitantes. Sin embargo, "depende altamente de la climatología". Según Manuel Cornax, presidente de la Asociación de Hoteleros de Sevilla y Provincia, "hay que tener en cuenta que la Magna tiene dos aspectos: el que le gustan las procesiones y el que no va a venir a Sevilla porque precisamente va a estar colapsado". Todo apunta a que va a ser "un fin de semana excepcional si Dios quiere y no llueve". El presidente de la patronal de los hoteles ha afirmado que los hoteles tienen unos precios medios "muy buenos".

Cornax recordó que la imagen que todo el mundo tiene de Sevilla en el extranjero "es extraordinaria". Sobre la ocupación de las plazas hoteleras, afirmó que estará "muy póximo al lleno y sigue habiendo camas libres, a lo mejor no en el centro. Pero también hay que tener en cuenta que la Magna va a perjudicar a unos establecimientos y beneficiar a otros. La procesión tiene una característica muy especial, y es que quieres estar cerca, pero no encima, por lo que en esta ocasión también se van a beneficiar alojamientos que no estén justo en el centro de la ciudad".

El presidente de los hoteleros recomendó buscar habitaciones fuera de las plataformas digitales "porque que no estén disponibles no quiere decir que no haya. Estas webs suelen tener un cupo, pero no todas las camas realmente disponibles del alojamiento".