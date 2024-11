La misteriosa historia de las momias encontradas en una iglesia de Utrera

Utrera, ubicada en la Campiña sevillana, es una de las ciudades más longevas de la provincia. Su cultura se remonta a los tiempos del Neolítico con el descubrimiento de la necrópolis de Oliver Alto. En la época romana y con el nombre de Castra binaria, sería uno de los lugares más importantes de la Bética. Su historia es tan rica e interesante que no es de extrañar que en torno al siglo XVIII tuviera lugar uno de los descubrimientos que más popularidad ha ganado no solo en el término municipal sino en toda la provincia: la aparición de las tres momias de la iglesia de Santiago el Mayor.

El descubrimiento de las momias

A pesar de que en la actualidad el descubrimiento de estas momias no es ningún secreto para los utreranos y utreranas e incluso se han organizado visitas para poderlas visitar, lo cierto es que durante muchos años la aparición de estos cuerpos han generado muchas historias de dudosa credibilidad acerca de su origen y solo unos pocos habían tenido la oportunidad de poderlas ver en persona.

Existen muchas versiones sobre el momento en que se descubrieron, pero la versión más extendida es que aparecieron de manera accidental en una pared de la cripta cuando se estaban haciendo unas obras de reparación en la iglesia, en un momento indeterminado entre los siglos XVIII y XIX.

Fueron las condiciones de temperatura y humedad propias del subsuelo de la parroquia de Santiago, lugar en el que se encuentra la cripta, las que provocaron que los tres cadáveres se momificaran de manera natural y se conversaran hasta la actualidad.

Aunque hasta la fecha no hayan trascendido los nombres de los tres difuntos (posiblemente porque no se puedan verificar), sí se conoce que una de las primeras alusiones que se hace a este descubrimiento en la prensa nacional data del año 1848 y la recoge el periódico El Clamor Público. Este no sería el único medio que, en estas fechas, trató el tema. Otros como El Heraldo o La España también lo hicieron. El único documento encontrado en la parroquia que hace alusión a los cuerpos citados señala que estos se encuentran bajo la bóveda de la iglesia y otros estudios sobre la época, como los elaborados por el historiador Antonio Cabrera, defenderían que eran en el interior de los templos donde se enterraba a las personas pudientes y que, en este caso, se trata de dos hombres y una mujer.

Visitas a la iglesia

La Iglesia de Santiago el Mayor de Utrera es un templo gótico que comenzó a construirse a finales del siglo XV, concretamente en el año 1490. El hecho de que su edificación se extendiera en el tiempo dota al templo de diferentes estilos arquitectónicos. De su fachada destaca la Portada del Perdón y su contundente torre que al estar situada en una zona elevada es visible desde muchos kilómetros de distancia de Utrera.

En la actualidad es posible visitar este lugar religioso gracias a la empresa Engranajes Culturales, que organiza varias actividades y rutas entre las que destaca la visita teatralizada "De momias y campaneros", que se organiza varios días al mes y que tiene un precio que ronda los 15 euros.